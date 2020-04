ADEVĂRUL despre „ajutorul rusesc” - „Moldova va trebui să returneze în următorii 11 ani circa 40 de milioane de euro numai în dobânzi”

Trebuie de făcut o distincţie majoră între banii gratis şi banii luaţi cu împrumut. UE a derulat enorm de multe proiecte în Republica Moldova cu bani gratis. Declaraţia aparţine ambasadorului României la Chişinău, Excelenţa Sa Daniel Ioniţă şi a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR MOLDOVA.



Republica Moldova va trebui să returneze în plus faţă de împrumutul respectiv în următorii 11 ani circa 40 de milioane de euro numai în dobânzi!

„Vorbim de granturi, totodată, BEI oferă credite la dobânzi foarte avantajoase, mult mai avantajoase decât orice alt credit oferit de altcineva pentru proiecte de investiţii, proiecte de infrastructură. Totodată, FMI prin angajamentele asumate în dialogul cu Chişinăul oferă asistenţă bugetară, sunt bani luaţi la o dobândă avantajoasă, bani ce pot fi reambursaţi într-o perioadă lungă de timp. În presă tot ceea ce citim este despre un anume împumut ce vine dintr-o anume ţară, împrumut ce este prezentat drept unul suvernan, dar care are nişte condiţii ce nu are tocmai pozitive pentru Republica Moldova. Republica Moldova va trebui să returneze în plus faţă de împrumutul respectiv în următorii 11 ani circa 40 de milioane de euro numai în dobânzi”, a spus ambasadorul României la Chişinău.

O parte din ajutorul UE pentru Republica Moldova în contextul depăşirii crizei COVID-19 a ajuns în Republica Moldova şi este direcţionat instituţiilor care se luptă cu pandemia.

„Banii UE nu vor intra direct în bugetul de stat al Republicii Moldova, acesta este un lucru care a fost comunicat de către şeful Delegaţiei UE în Republica Moldova. Pentru bugetul de stat, există nişte angajamente care au fost luate atât de Chişinău, cât şi de UE în ceea ce priveşte asistenţa macrofinaciară şi pentru debursarea tuturor tranşelor promise de UE Chişinăul s-a angajat să îndeplinească o serie de reforme şi o serie de condiţionalităţi. Spre deosebire de ceea ce au profitat să spună unele organe de presă care sunt specializate în manipulare, UE are contribuţie eseenţială ce se traduce în bani concreţi, granturi în special, care au fost oferiţi Republicii Moldova în domenii cheie. Suma de 140 de milioane şi adaosul suplimentar de 87 de milioane şi care o parte dintre ei au ajuns în Republica Moldova prin instrumentele de sprijin puse de OMS”, a spus Daniel Ioniţă.

România urmăreşte şi în continuare cu mare atenţie modul în care se desfăşoară reformele în Republica Moldova.

„Noi ne uităm cu mare atenţie în continuare la modul în care Chişinăul îndeplineşte respectivele angajamente. Acea asisteţă macrofinaciară dacă va ajunge la Chişinău tranşele respective vor însemna ados concret la bugetul de stat al Republicii Moldova, fondurile alocate în contextul pandemiei de COVID-19 nu vor ajunge direct în visteria Chişinăului, ci vor fi ajutate organizaţiile care luptă contra pandemiei”, a precizat diplomatul.

Oficialul a mai precizat că situaţia actuală cauzată de COVID-19 poate fi depăşită doar prin empatie şi solidaritate.

Loading...

În timp ce Dodon așteaptă ÎMPRUMUTUL de la ruși, UE oferă 87 de milioane de euro care nu trebuie ÎNTORȘI



Sursa: TVR Moldova