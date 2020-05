Adevărul despre consumul de ouă: câte, cum şi când să mâncăm?

În plus faţă de aceşti aminoacizi esenţiali, ele mai conţin: Grăsimi mono- şi polinesaturate Omega 6 şi Omega 3 Colină, care ajută la controlul nivelului de colesterol din sânge şi protejează funcţia hepatică. De asemenea, este importantă pentru buna funcţionare a sistemului nervos. Consumul regulat de ouă este asociat cu performanţe mai bune ale creierului Metionină şi cisteină, antioxidanţi preţioşi care combat acţiunea radicalilor liberi Vitaminele A, D, E, K Minerale importante precum fier, fosfor, potasiu, seleniu, zinc, magneziu”, explică Gianluca Mech.

Studiile arată că între 10% și 20% dintre femeile care doresc să rămână însărcinate nu reușesc să obțină sarcina în primul an de încercări. Alimentele consumate sunt importante pentru întregul organism, inclusiv pentru funcția de reproducere....

Evoluția pandemiei în R. Moldova vs România vs Italia (în infografice) demonstrează că cele 2 luni de carantină și „măsurile” luate de guvernare n-au oprit răspândirea coronavirusului!

Horoscop 20 Mai 2020, ora: 07:36

Intram maine in zodia Gemeni si ne luam la revedere de la zodia Taur. Luna paraseste zodia Berbec si se muta in zodia Taur. Te poti astepta la preocupari noi, activitati noi, idei noi, cunostinte noi. E ceva ce ai lasat in urma? Ceva ce ai avut de invatat, de construit, de inteles? A venit...