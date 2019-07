Adevărul despre oamenii cărora nu le plac pisicile

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

Cei care sunt fani ai pisicilor nu sunt surprinși să afle asta poate. Vitale nu este nici ea surprinsă, din moment ce cercetările ei anterioare au arătat că pisicile preferă să interacționeze cu oamenii în loc să mănânce sau să joace cu jucării. „Este un studiu tare, și arată că atunci când suntem atenți cu pisicile, ele sunt interesate”, a zis un coleg al lui Vitale, Mikel Delgado, care studiază comportamentul pisicilor la Davis’s School of Veterinary Medicine în cadrul University of California.

„În ambele grupuri, am descoperit pisici care petrec semnificativ mai mult timp cu oamenii care le oferă atenție decât cu oamenii care le ignoră”, a explicat autoarea principală a studiului publicat în Behavorial Processes, Kristyn R. Vitale.

