Cunoscutul chirurg a avut și o altă fațetă - cea de scriitor. „Romanul Cu dor de Basarabia de Vladimir Hotineanu este o carte ce va rămâne în istoria literaturii noastre, fiind o pagină de un rar dramatism din viața unui popor pus la grea încercare, de-a lungul istoriei. Un roman scris cu un condei surprinzător de expresiv și cu inima unui mare patriot, care trăiește zguduitoarea poveste cu aceeași intensitate cu care au trăit-o și eroii cărții. Acești eroi nu sunt alții decât părinții și bunicii autorului, care a simțit toată viața că are datoria morală să povestească lumii cine au fost, dar mai cu seamă, cât au suferit și au îndurat această suferință”, a spus academicianul Ghidirim, specificând că acesta a fost proiectul de suflet a lui Vladimir Hotineanu. „Atunci când a pus condeiul jos, și-a diagnosticat singur boala nemiloasă care l-a răpus. Așa a vrut Dumnezeu - să-l cheme la El după ce și-a îndeplinit misiunea pământeană”, a remarcat cu tristețe profesorul Ghidirim.

Sub bagheta Domniei Sale au fost susţinute cu succes 29 de teze de doctor în ştiinţe medicale şi 5 de doctor habilitat. Astfel, Domnia Sa a creat o veritabilă școală de savanți-chirurgi, care dezvoltă în continuare ideile și proiectele mentorului spiritual. În 2012, pentru merite marcante în activitatea de cercetare științifică, profesorul Vladimir Hotineanu a fost ales membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, iar în 2017 – membru titular. Pe parcursul anilor, a implementat în practica chirurgicală cele mai noi și eficiente metode de tratament, inclusiv transplantul de organe. Zi de zi, a tratat cei mai complicați și gravi bolnavi nu doar în cadrul Spitalului Clinic Republican, care este baza clinică a Universităţi, dar și în alte instituţii medico-sanitare publice din țară.

Din 1983, pe parcursul a peste patru decenii, profesorul Hotineanu a urcat treptele profesionale ierarhice în sistemul de învățământ superior: de la asistent și conferenţiar până la profesor universitar, şef de catedră și prorector pentru relații internaționale, ulterior, prorector pentru activitate clinică și instruire postuniversitară. Concomitent, s-a învrednicit de titlurile ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi profesor universitar. Pedagog prin vocaţie, profesorul Vladimir Hotineanu a câştigat respectul și aprecierea discipolilor şi colegilor de breaslă, în special, în calitate de şef al Catedrei de chirurgie nr. 2. Sub conducerea Domniei Sale la catedră s-a cristalizat o echipă de specialiști profesioniști apţi să facă față celor mai complicate provocări.

