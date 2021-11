Adjunctul procurorului general, Ruslan Popov, a fost testat negativ la COVID-19

Ambele teste de detectare a infecției COVID-19 efectuate pentru șeful adjunct suspendat al Procuraturii Generale, Ruslan Popov, au arătat rezultate negative. Informația a fost confirmată de către șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Elena Cazacov.

Încă nu este clar dacă Ruslan Popov va rămâne spitalizat sau va fi transferat înapoi în izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA).

Amintim că Ruslan Popov a fost transferat din izolatorul Centrului Național Anticorupție (CNA) la Centrul COVID de la Moldexpo în seara zilei de luni, 8 noiembrie, unde i s-au prelevat probe biologice pentru determinarea infectării cu noul coronavirus.

Potrivit Elenei Cazacov, testul Rapid Antigen de depistare a infectării cu noul coronavirus efectuat a arătat rezultat negativ.

Avocatul lui Ruslan Popov, Igor Hlopețchi, a declarat pentru Ziarul de Gardă că clientul său a fost adus la Centrul COVID de la Moldexpo cu mai multe simptome.

„Eu, ieri seara, la ora 24:00 am fost la el, rezultatele deocamdată nu erau. Noi așteptăm rezultatele. Are febră, dureri în gât, amețeli și slăbiciuni. Eu am aflat ieri la ora 22:00, când am venit cu coletul cu pastile. Din câte mi-a explicat procurorul, clientul meu pe la ora 18:00 a fost internat la Centrul COVID”, a declarat Hlopețchi.

Adjunctul suspendat al procurorului general, Ruslan Popov, a fost reținut pe 9 octombrie, fiind cercetat penal într-un dosar pe faptul îmbogățirii ilicite, inițiat de procurori în urma analizei unor investigații investigații jurnalistice și a probelor acumulate la acest caz.

La 11 octombrie, șeful adjunct suspendat al Procuraturii Generale, Ruslan Popov, a fost plasat pentru 30 de zile în arest la domiciliu, în dosarul în care este investigat de îmbogățire ilicită.

Ulterior, la 4 noiembrie, Curtea de Apel Chișinău a decis prelungirea măsurii preventive a șefului adjunct suspendat al Procuraturii Generale, Ruslan Popov, cu încă 15 zile și transferul acestuia din arest la domiciliu în izolatorul CNA.

