Administraţia Trump pregăteşte un program de investiţii de 1.000 de miliarde de dolari pentru infrastructură

Horoscop 17 Iunie 2020, ora: 07:30

Luna in Taur da nas in nas cu Uranus, izbindu-se de acea stanca inflexibila din viata ta. Esti pregatit pentru o mica revolutie? Ai sansa sa faci azi ceva diferit, ceva ce n-ai fi fost tentat sa faci alta data. Mercur se apropie de intrarea in miscare retrograda, iar tensiunea se simte in...