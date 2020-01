Administraţia Trump propune relaxarea standardelor nutriţionale din şcoli, introduse la iniţiativa lui Michelle Obama

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

​Titus Corlăţean a cerut, la conferința de alegeri a PSD Dâmbovița, liderilor de partid să renunțe „la peremisme și la stilul Mitralieră”. Corlăţean a atras atenția că PSD are nevoie de lideri care vorbesc corect limba română, știu și limbi străini și...

Cea de-a treia zi de luni a anului, care în 2020, corespunde datei de 20 ianuarie, este considerată a fi cea mai deprimantă, la această concluzie ajungând un psiholog britanic care a creat o formulă matematică pentru a identifica cele mai dificile momente dintr-un an. Pentru a...

Propunerile au fost anunţate vineri, zi în care Michelle Obama a împlinit 56 de ani. Sub administraţia Obama, la iniţiativa primei doamne de atunci, s-a impus ca meniurile din şcoli să include mai multe cereale integrale, fructe şi legume proaspete.

Potrivit regulilor propuse, în şcoli s-ar permite ca elevilor să îi se ofere mai mult pizza, carne şi cartofi prăjiţi şi mai puţine legume proaspete, fructe şi cereale integrale, notează The Guardian.

