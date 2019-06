Aerul condiţionat: avantaje şi dezavantaje. Cum îţi afectează sănătatea?

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

Aerul condiţionat are un efect de uscare excesivă a pielii şi a mucoaselor corpului, fiind o cauză frecventă a rinitei cronice, faringitei, iritaţiei gâtului sau chiar a conjunctivitei şi blefaritei.

Aparatele de aer condiţionat sunt, în general, silenţioase. În plus, deoarece ele funcţionează cu ferestrele casei închise, permit o izolare fonică plăcută a locuinţei, astfel că gălăgia de afară încetează să mai fie o problemă.

Avantajele aerului condiţionat Avantajele aerului condiţionat se referă atât la impactul acestor aparate asupra reglării temperaturii din casă, cât şi la alte criterii, precum nivelul de zgomot produs sau accesibilitatea utilizării. Sigur că aceste beneficii variază şi ele în funcţie de calitatea fiecărui dispozitiv în parte. 1. Confortul Aerul condiţionat nu are nevoie decât de apăsarea unui buton de telecomandă care să răcească o camera supraîncălzită. În doar câteva minute, mediul ambient devine plăcut şi confortabil, iar temperatura se menţine la un nivel acceptabil pentru o perioadă lungă de timp.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)