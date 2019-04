Aerul poluat provoacă mai multe decese decât fumatul

Prepoziţiile sunt nişte instrumente gramaticale cu ajutorul cărora se face legătura între cuvinte - pe, la, peste, sub, datorită, între ş.a., fiecare apărând într-un anumit tip de sintagme, acceptate de uzul general.

În India sunt înregistrate cei mai mari indici de acumulare a particulelor mici în aer din lume, potrivit OMS, iar aici se află 16 din 30 cele mai poluate orașe de pe mapamond. Într-un raport publicat în Lancet, în 2018, se menționează că poluarea aerului provoacă în India aproximativ 1,2 milioane de decese precoce pe an.

Raportul menționat mai estimează că aproximativ 800 000 de oameni mor prematur în Europa în fiecare an din cauza poluării aerului, ceea ce reprezintă 17% din totalul de 5 milioane de decese înregistrate. Între 40 și 80 la sută dintre acestea se datorează bolilor cardiovasculare, pe care aerul poluat le dezvoltă în sistemul sangvin.

O persoană din Europa pierde, în medie, doi ani din viață din cauza efectelor aerului poluat, arată un articol publicat în The European Heart Journal , în data de 12 martie. În perspectivă, aerul poluat poate cauza anual mai multe decese decât fumatul, consideră Thomas Münzel, cardiolog în Mainz, Germania, citat de Guardian și weforum.org . „Fumatul poate fi evitat, dar aerul poluat nu”, a afirmat specialistul.

