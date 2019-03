Afacerea de succes cu plăcinte a unui student din Republica Moldova

Patiseriile sunt cele mai de succes afaceri începute cu banii primiţi prin programul de stat StartUp Nation. Urmează atelierele de croitorie şi afacerile din domeniul IT. În baza unui proiect, antreprenorii pot primi până la 200.000 de lei de la stat. Anul acesta, peste 33.000 de proiecte s-au înscris în program. Doar 10.000 vor fi finanţate.

IURIE MITREA, proprietarul plăcintăriei: Un mare ajutor mi-a fost mămica, pentru că chiar şi acum mama este în bucătărie. Ea este motorul afacerii şi datorită ei am reuşit să iniţiez această afacere.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)