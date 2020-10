Agricultorii ies din nou în stradă. „Guvernul Chicu nu a îndeplinit marea majoritate a promisiunilor declarate public în august”

Agricultorii cer Guvernului în mod de urgență: a) să identifice mijloacele financiare pentru alocarea compensațiilor agricultorilor, afectați la grupa doua a culturilor agricole în mărime de cel puțin 3000 lei per hectar afectat. b) să elaboreze și să prezinte Parlamentului planul de acțiuni privind crearea unui sistem extins și durabil de irigare a terenurilor agricole; c) să renunță la idea majorării TVA pentru producția agricolă; d) să restituie agricultorilor, începănd cu anul 20121 , după modelul țărilor UE, accizul pentru motorina procurată în scopul efectuării lucrărilor agricole. https://tv8.md/2020

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Dacia a deschis un nou capitol din istoria sa, odată cu prezentarea primului său model de serie electric ale cărui trăsături generale erau anticipate încă din luna martie a acestui an de showcar-ul Dacia Spring.

Sănătate 19 Octombrie 2020, ora: 08:47

Un mar pe zi tine doctorul departe. Iar mai multe mere tin kilogramele in plus departe. Merele sunt disponibile in orice sezon. Asa ca, daca ajungi la concluzia ca vrei sa scapi de niste kilograme, dieta cu mere este cea mai la indemana.