Airbus anunţă prima decolare complet automatizată a unei aeronave, bazată pe recunoaştere vizuală - VIDEO

Gigantul aeronautic Airbus a anunţat vineri că efectuat cu succes prima decolare bazată pe recunoaştere vizuală, complet automatizată, cu un avion de test din familia Airbus, pe aeroportul Toulouse-Blagnac.

Echipajul de testare - format din doi piloţi, doi ingineri de testare şi un inginer de zbor - a efectuat miercuri, 18 decembrie, o primă decolare în jurul orei 10.15, efectuând un număr total de opt decolări pe o perioadă de patru ore şi jumătate.

"Pe timpul testelor, aeronava a funcţionat potrivit aşteptărilor noastre. În timp ce finalizam alinierea pe pistă, în aşteptarea autorizării pentru decolare din partea controlului de trafic aerian, am cuplat pilotul automat. Am poziţionat apoi manetele de accelerare motoare în regimul de decolare şi am continuat monitorizarea aeronavei, care a început să se deplaseze şi să accelereze automat, menţinând în acelasi timp axul pistei. La viteza de rotaţie introdusă anterior în sistem botul aeronavei a început să se ridice singur pentru a ajunge la o valoare a unghiului de atac necesară pentru decolare şi, câteva secunde mai târziu, eram în aer”, a declarat pilotul de test Airbus, căpitanul Yann Beaufils.

În loc să se bazeze pe Sistemul de Aterizare Instrumentală (Instrument Landing System - ILS), tehnologia de la sol utilizată în prezent de aeronavele de pasageri pe aeroporturile din întreaga lume unde această tehnologie este prezentă, decolarea automată a fost posibilă cu ajutorul tehnologiei de recunoaştere vizuală instalată direct pe aeronavă.

Decolarea automatizată este o etapă importantă în proiectul Airbus “Autonomous Taxi, Take-Off & Landing“ (ATTOL). Lansat în iunie 2018, ATTOL este unul dintre proiectele de zbor tehnologic testate de Airbus pentru a înţelege impactul automatizării asupra aeronavelor. Următorii paşi ai proiectului vor avea în vedere parcurgerea, în mod autonom, a procedeelor de rulaj pe pistă şi aterizare cu asistare vizuală, până la jumătatea anului 2020.

"Airbus nu îşi propune realizarea zborului autonom ca ţintă în sine, ci explorarea tehnologiilor autonome alături de alte inovaţii în domenii precum materiile prime necesare în industrie, electrificare şi conectivitate. Procedând astfel, Airbus este capabil să analizeze potenţialul acestor tehnologii în abordarea provocărilor industriale-cheie de mâine, inclusiv îmbunătăţirea gestionării traficului aerian şi a operaţiunilor aeronautice viitoare, precum şi identificarea unor soluţii pentru lipsa de personal aeronautic specializat. În acelaşi timp, Airbus valorifică rezultatele obţinute din explorarea acestor tehnologii pentru a îmbunătăţi, în continuare, siguranţa aeronavelor, asigurând menţinerea standardelor actuale în domeniu", precizează compania.

Pentru ca tehnologiile autonome să îmbunătăţească operaţiunile de zbor şi performanţa generală a aeronavelor, piloţii vor rămâne în centrul operaţiunilor. Tehnologiile autonome sunt esenţiale pentru sprijinirea piloţilor, ceea ce le va permite să se concentreze mai puţin pe operarea aeronavelor şi mai mult pe luarea deciziilor strategice şi managementul zborului.

Airbus a generat în 2018 venituri de 64 de miliarde de euro şi a numărat 134.000 de angajaţi la nivel mondial.

news.ro