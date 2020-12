AJUTOR SAU LOVITURĂ PENTRU PENSIONARI?

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

Sărbătorile de iarnă sunt unele dintre cele mai așteptate ale anului. Crăciunul este despre familie, despre timp petrecut alături de cei dragi, dar și despre cadouri și cele mai gustoase preparate. Este, totuși, o mică problemă. Cum putem să nu acumulăm kilograme în plus...

Ar putea părea greu de crezut, însă varza murată are o listă de beneficii mult mai lungă pentru sănătatea organismului decât în stare crudă. Asta se datorează valorii nutritive îmbunătățite în urma procesului de fermentație prin care trece. Află...

3. Da, reforma a inclus și egalarea treptată a vârstei de pensionare (63 ani, până în 2028) pentru toate categoriile de cetățeni. În prezent este de 59 ani pentru femei și 63 ani pentru bărbați. Ajustarea graduală a vârstei de pensionare este un lucru necesar și obiectiv, în situația când anual crește durata medie a vieții după vârsta de 60 ani (la moment 17,55 ani pentru ambele vârste și 19,5 ani pentru femei), populația îmbătrânește rapid, populația activă se reduce, iar până în 2035 fiecare al treilea cetățean va fi cu vârsta peste 60 de ani. 4. Ce ar însemna revenirea la vârsta de pensionare de până la reformă? Creșterea exponențială a numărului de pensionari, dar încă în vârstă aptă de muncă, dinamitarea durabilității și așa puse la încercare a sistemului public de pensii și în final - în cel mai bun caz, pensii mai mici pentru un număr mai mare de pensionari, iar în cel mai rău caz, falimentul sistemului. 5. O altă idee expusă azi ține de anularea posibilității angajatorilor să desfacă contractul de muncă cu persoane de vârsta pensionară. Prevederea legală existentă a fost promovată de Guvern în susținerea mediului de afaceri și, de fapt, nu interzice angajarea pensionarilor, dar face relațiile de muncă mult mai flexibile. Noua (veche) idee aparent vrea să susțină pensionarii. Doar că prin asta am trecut deja și ce se va întâmpla dacă va fi aprobată? Angajatorii, fiind limitați în drepturi și dorind să minimalizeze riscul, nu vor mai vrea să angajeze o persoană aproape de vârsta de pensionare.

1. Un grup de lucru creat special de Guvern în 2016 (al cărui membru am fost și eu) a analizat profund situația existentă în sistemul de pensii, a studiat experiența internațională și a venit, după o muncă asiduă, cu un concept amplu de reformă și, ulterior, cu un proiect de lege, aprobat de Parlament (Legea nr.290/2016).

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

