AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL, 1945: Ungaria şi oraşul slovac Bratislava au fost eliberate de către trupele româno-sovietice

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, a ordonat eliberarea mai multor deţinuţi din cauza pandemiei de Covid-19 şi a avertizat că închisorile se confruntă cu situaţii de urgenţă, scrie The Guardian.

Când am pornit spre Sudul Basarabiei primăvara nu-şi luase viză. Pe semne că uitase de calendar sau se cam supărase pe noi. Şi nu-i păsa primăverii că păsările, mai ales cocostârcii, „stau de vorbă” pe maluri de ape, iar pe ici-acolo tremură câte-un...

„Tot mai des, in ultimele zile, oameni importanti se dau cu parerea referitor la alegerile prezidentiale”, afirmă democratul pe facebook.com

Renunță la produsele chimice de curățat în favoarea unor alternative naturale. În plus, sigur le ai în bucătăria ta deja, astfel că este o metodă mai puțin costisitoare. Dezinfectarea locuinței cu produse de curățare naturale poate părea o sarcină copleșitoare,...

Am intrat în posesia unor imagini video care arată urmările accidentului de aseară care s-a produs în apropiere de localitatea Cojuşna, cu implicarea unui Mercedes-AMG.

Explicație foto: Monumentul ostașilor români căzuți in luptele pentru eliberarea Budapestei în cel de-al doilea război mondial, monument aflat în incinta cimitirului Rakoskeresztur din Budapesta

Cu un efectiv total de peste 538.536 de militari angajaţi, din care au pierit peste 169.822 de eroi (31,5%), Armata Română a parcurs, între 24 august şi 9 mai 1945, peste 1.700 kilometri de la Marea Neagră până în cadrilaterul Boemiei, a eliberat peste 200.000 de kilometri pătraţi de sub ocupaţie străină (România, Ungaria, Cehoslovacia şi Austria), a traversat prin lupte grele circa 20 de masivi muntoşi, a forţat 12 cursuri mari de apă şi a eliberat peste 3.821 de localităţi, dintre care 53 de mari oraşe ocupate, potrivit http://www.memorialsighet.ro/. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Roxana Losneanu)

La 4 aprilie 1945, întreg teritoriul Ungariei şi oraşul slovac Bratislava au fost complet eliberate de sub ocupaţia nazistă, de către trupele sovietice şi române.

