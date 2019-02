ALEGERI 2019 /// Ghenadi Mitriuc recunoaşte că a obţinut cetăţenia României din interes

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Biroul procurorului special Robert Mueller a anunțat ieri ca hackeri din Rusia au furat si au falsificat probe într-o încercare de a discredita investigatia din SUA asupra implicării Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016, scrie presa din SUA.

Zece state din Vestul Mijlociu american sunt încă prinse în capcana gerului şi a ninsorilor abundente. Un val de frig venit de la Polul Nord a adus temperaturi de minus 30 la grade la Chicago şi a lovit oraşe precum New York sau Philadelphia.

Economia Italiei intră în recesiune tehnică după ce datele oficiale arată că aceasta s-a contractat cu 0,2% în ultimul trimestru din 2018, potrivit The Guardian.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

"Eu demult am scris cerere. Paşaportul a expirat un an în urmă şi ceva", a spus candidatul PSRM, Ghenadi Mitriuc.

"Am depus jurământul aşa cum a făcut-o fiecare cetăţean. M-a deranjat şi atunci şi acum mă deranjează. Mi-a trebuit paşaport ca să am posibilitatea să trec în ţări. Doar din acest motiv?

