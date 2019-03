Alegerile de duminică

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Polițiștii verifică circumstanțele în care artistul Keith Flint a decedat. Moartea solistului Prodigy nu era considerată ca fiind suspiciosă, potrivit The Sun.

Dar să revenim la rezultate. Că PL a pierdut nu e o surpriză pentru nimeni. Iar celelalte partide au avut prea puțini bani să își facă o campanie electorală cum trebuie. Partidele, care au reușit să acceadă în Parlament, au avut bani. Cred că nimeni nu se îndoiește de situația financiară a lui Șor. Referitor la proveniența acestor bani nu are rost să discutăm. Și nici despre banii celorlalte partide.

De departe mi se pare că marele câștig a fost al Partidului Democrat. Dacă acum doi ani am fi avut alegeri anticipate, nu știu dacă PDM ar fi intrat în Parlament. Între timp vedem însă că moldovenii au memoria scurtă, s-au resemnat cu dispariția miliardului și continuă să împartă votul între Est și Vest. Iar pe acest fond al uitării, electoratul PDM-ului a crescut de la alegerile anterioare.

