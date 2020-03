ALERTĂ COVID-19 /// PRIMA PERSOANĂ DIN SISTEMUL MEDICAL INFECTATĂ

Doi cercetători români cer guvernului să înceapă o campanie agresivă de testare a populației cu teste rapide, după modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control răspândirea rapidă a epidemiei de coronavirus. Valentin Pârvu și Mihaela Pârvu...

După cum am promis în cadrul conferinței de presă de la Parlament, susținută de deputații Octavian Țâcu, Lilian Carp și subsemnatul, astăzi voi prezenta probele concludente despre cel de-al treilea deputat psrm-ist, implicat în spălarea de bani din Federația Rusă,...

Potrivit sursei citate, dacă inițial reprezentanții ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) și ai Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească(CNAMUP) ne-au spus că nu cunosc nimic despre acest caz, aceștia au revenit cu un apel și au confirmat informația. Reprezentanții MSMPS au declarat că este vorba de o femeie care activează în cadrul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Femeia a fost testată pozitiv ieri, 19 martie. Aceștia ne-au mai spus că nu se cunoaște dacă această îmbolnăvire are legătură cu exercitarea obligațiunii de serviciu. Potrivit reprezentaților de la minister, starea femeii infectate este satisfăcătoare.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)