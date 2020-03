ALERTĂ METEO /// În următoarele zile sunt anunţate îngheţuri nocturne până la 6 grade

O răcire sesizabilă a vremii, cu îngheţuri nocturne până la 6 grade, este prognozată pentru următoarele zile, transmite MOLDPRES cu referire la Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS).



Primăvara timpurie din acest an se lasă cu surprize, or, la mijloc de martie meteorologii prognozează îngheţuri nocturne până la 6 grade Celsius sub zero. Cel mai frig va fi duminică, 15 martie, valorile termice oscilând între 3-8 grade Celsius, ziua, şi până la minus 4 grade noaptea. Şi mai frig va fi în noaptea de duminică spre luni, 16 martie, când gerul va pune stăpânire pe toate regiunile ţării, încadrându-se între minus 6-4 grade Celsius.

„Îngheţurile de primăvară prezintă pericol în primul rând pentru pomicultură şi mai puţin pentru culturile de câmp. Riscurile sunt minimale, mai ales dacă agricultorii respectă tehnologiile şi termenele de însămânţare, şi numai în cazurile rare, când îngheţurile apar foarte târziu, culturile de câmp sunt afectate într-o proporţie însemnată”, au comunicat pentru MOLDPRES surse de la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM).

Loading...

Potrivit specialiştilor în agricultură, îngheţurile pot crea probleme acolo unde fermierii îşi asumă riscuri nejustificate şi se grăbesc, fără a ţine seamă de condiţiile climaterice locale. Primăverile în ţara noastră sunt imprevizibile şi ninsorile abundente din 21-22 aprilie 2017 au demonstrat cu prisosinţă acest lucru.

În context, sursele de la MADRM au specificat că cerealele de toamnă practic nu sunt afectate de îngheţurile primăvăratice, însă culturile de primăvară cer mai multă atenţie. „Fiecare cultură are perioada sa de semănare, în funcţie de rezistenţă. Spre exemplu, mazărea poate ţine la temperaturi destul de scăzute, chiar până la minus 8 grade, şi poate fi semănată la începutul lunii martie, dar şi în „ferestrele”de iarnă. Soia, dimpotrivă, este mai capricioasă şi se va semăna între 27 aprilie – 10 mai. Perioada de însămânţare pentru floarea-soarelui este 15-25 aprilie, iar pentru sfecla de zahăr - 20 martie – 15 aprilie. Producătorii cu experienţă, dar mai ales agricultorii profesionişti, cunosc aceste lucruri şi nu-şi vor asuma riscuri fără temei", au relevat specialiştii Ministerului Agriculturii.

Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în grupa fenomenelor meteorologice nefavorabile agriculturii, îngheţurile şi bruma ocupă un loc important. Acestea determină frânarea dezvoltării plantelor şi încheierea prematură a ciclului de vegetaţie, iar în unele cazuri şi moartea parţială sau totală a culturilor. Pe teritoriul R. Moldova, în aer îngheţurile se pot produce în medie până la 21 aprilie, la suprafaţa solului – până la 6 mai. Pentru raioanele de nord şi centrale, cea mai tardivă dată a observării îngheţurilor în aer a fost 24 mai (1980), în raioanele de sud – 2 mai (1988). La suprafaţa solului îngheţurile sunt posibile până la sfârşitul primăverii, cum s-a întâmplat în 1955, când a fost înregistrat un îngheţ pe 1 iunie.