Alexandr Stoianoglo ar putea reveni din nou după gratii. Procurorul de caz a contestat decizia judecătorului

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a venit cu unele detalii în urma vizitei sale la Sankt Petersburg. Acesta a menționat că a discutat cu reprezentanții de la Gazprom despre prelungirea contractului, pe un an de zile, la condițiile vechi ale anului...

Un petrolier abandonat din 2017 în largul Yemenului ar putea provoca o deversare de petrol uriașă în Marea Roșie, lăsând fără apă potabilă peste opt milioane de oameni și compromițând pescuitul local în doar câteva săptămâni, informează The...

În general, febra nu trebuie tratată cu medicamente, cu excepția cazului în care copilul se simte foarte rău sau are antecedente de convulsii febrile. Febra poate fi importantă, ajutând organismul să lupte cu infecția. Chiar și febra înaltă nu este neapărat periculoasă pentru copil,...

„În vederea asigurării informării obiective a opiniei publice referitor la cazul Procurorului General – suspendat, în special privind reținerea și arestarea acestuia, intervenim cu unele precizări, pentru a exclude speculațiile care sunt intenționat vehiculate în spațiul mediatic pentru a crea impedimente bunei desfășurări a urmăririi penale. În speță, deși cazul este unul extraordinar, au fost aplicate proceduri standarde bazate pe prevederi legale, ceea ce a constatat și judecătorul de instrucție în cadrul examinării demersului procurorului de aplicare a măsurii preventive. Reiterez, că necesitatea aplicării măsurii procesuale de constrângere – reținerea, iar ulterior solicitarea aplicării arestul preventiv a subiectului urmărit, a fost determinată inclusiv de următoarele circumstanțe: – funcția exercitată de subiect și ierarhia funcțională a acestuia dau posibilitatea de a face ca participanții pe dosar, printre care sunt procurori, alte persoane de demnitate publică sau funcționari publici, să fie reticenți în declarații, în special pentru a evita constrângeri sau persecuții, dar, implică și alte riscuri pentru buna desfășurare a urmăririi penale; pregătirea profesională a subiectului care, fiind procuror în exercițiul funcției, cunoaște toate subtilitățile tactice și de procedură, inclusiv acțiunile de urmărire penală care necesită a fi întreprinse pe astfel de cazuri, ca ex. – audieri ale martorilor, ridicări de obiecte, alte procedee probatorii, având posibilitatea de a influența participanții sau în alte modalități să pericliteze probele; – utilizarea tacticilor specifice pentru categoriile de infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică unde sunt necesare acțiuni prompte pentru a reuși să fie ridicate obiectele și informațiile necesare și pentru a evita ascunderea sau distrugerea probelor de către subiecții investigați. Un alt aspect, care implică discuții în sursele mass-media, este lipsa unor acțiuni proporționale față de alte persoane care, posibil, sunt implicate în infracțiunile investigate. Cu referire la acest aspect, în limitele în care permite principiul confidențialității urmăririi penale, ținem să menționăm, că în cadrul cercetării circumstanțelor în care au fost comise faptele incriminate dlui Alexandr Stoianoglo sunt investigate inclusiv și acțiunile altor persoane. În acest sens, este necesar de a determina rolul fiecărui participant și acțiunea în care a fost implicat, împrejurări care vor fi stabilite pe parcursul anchetei. Lipsa unor rețineri și arestări a altor figuranți pe caz nu exclude că aceste acțiuni vor fi realizate, în caz de necesitate, în viitor. P.S. Referitor la transparența procesului, înțeleg interesul sporit a publicului larg însă, ținând cont de multiple circumstanțe ale activității desfășurate, informațiile vor fi prezentate succesiv în dependență de evoluția dosarului și posibilitatea de a aduce în lumină anumite împrejurări fără a prejudicia mersul urmăririi penale.”

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

