Actualitate 4 Noiembrie 2019, ora 09:18 Alexandru Machedon sugerează că Andrei Năstase a pierdut contactul cu realitatea



Alexandru Machedon unul dintre principalii finanțatori ai blocului ACUM, îi felicită pe socialiști pentru Victoria in Chișinău și sugerează că Andrei Năstase a pierdut contactul cu realitatea. „Felicitari partenerilor de coalitie, ati reusit imposibilul, ati cucerit Cetatea Chisinau!

Iv Ceban obiectiv ai avut o campanie mai buna, o campanie ca la carte. De maine vei fi primarul tuturor, succes in managementul capitalei si solutionarea problemelor cetatenilor.

Noi cei care l-am votat pe Andrei Nastase candidat ACUM, cu totii am primit un dus rece si am invatat inca o lectie. Nu poti obtine victorii daca nu ai o strategie si tactica mai buna, daca pierzi contactul cu realitatea si nu te adaptezi in timpul luptei!

Sper foarte mult ca noi, sustinatorii blocului ACUM, ne vom mobiliza, vom invata din greseli si vom deveni mai eficienti. Bataliile viitoare vor fi si mai dure, usor nu vom scapa...

P.S. Urmeaza povestea cu Procurorul General” - a scris Alexandru Machedon pe pafina sa pe Facebook





