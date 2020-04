Alexandru Oleinic: Mediul de afaceri se află în prag de faliment

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Alexandru Oleinic: „Eu sunt deputat independent, dar eu am votat pentru Guvernul Chicu, fiindcă eram ferm convins că la momentul acela țara nu avea nevoie de alegeri anticipate și acum încerc să-m aduc și eu contribuția. Iaca, vedeți, am sesizat Curtea că asumarea răspunderii a fost neconstituțională, prin asta Curtea a dat câștig de cauză sesizării depusă de mine și de alți colegi, de aceea eu mă strădui să-mi fac datoria cu cât pot.”

Alexandru Oleinic: „Foarte bună întrebare. Chiar aproape cu o lună în urmă am propus constituirea unei comisii speciale anticriză formată din reprezentanții legislativului, autorităților statului, societății civile, mediului de afaceri, care ca bază să fie Comisia economie, buget și finanțe a parlamentului, pentru că, într-adevăr, suntem o țară parlamentară și nu este corect ca parlamentul să se distanțeze de la situația aceasta de criză. Și am înregistrat proiectul nr. 130 la secretariatul parlamentului care, după o analiză a situației sociale și economice în perioada epidemiei, să elaboreze comisia, să elaboreze un set de propuneri, să analizeze situația cu businessul, cu antreprenorii și să iasă cu niște propuneri concrete față de Comisia națională pentru stări excepționale. Legea s-a înregistrat, mai departe n-am avut posibilitate să promovez ideea aceasta, dar excluderea parlamentului și, în genere, nu numai a parlamentului, dar excluderea mediului de afaceri prin primirea deciziilor pentru o situație atât de complicată este o greșeală.”

Alexandru Oleinic: „În Republica Moldova sunt rezerve care se pot folosi pentru a susține businessul național. Dacă aceste rezerve nu vor fi eficient folosite la moment, noi avem șansa ca în toamnă să nu mai avem întreprinderi, fiindcă din toate sursele, și Dvs. aveți informația asta, dar și eu vreau să vă spun că foarte mulți sunt la margine de faliment. Eu încă o dată atrag atenția guvernanților că trebuie de găsit soluții și concret atitudini și plan de menținere și susținere a businessului național. OK, este Banca Națională care trebuie să intervină urgent ca regulator în relațiile dintre băncile comerciale și agenții economici, trebuie să găsească soluții la prelungirea termenelor de achitare a creditelor, a dobânzilor. Aici tot e o problemă foarte serioasă, fiindcă nu este astăzi agent economic în Republica Moldova care să nu aibă relații cu băncile comerciale și băncile comerciale, bugetul național cere îndeplinirea obligațiunilor strict la timp și la sumă și noi înțelegem că bugetul național este o prioritate pentru toți și de acolo sursele care vin în bugetul național trebuie folosite eficient.

Europa Liberă : Mediul de afaceri acum e într-o situație delicată și se pare că cea mai mare criză abia urmează, afectând în primul rând economia. Ce facilități pot fi acordate reprezentanților mediului de afaceri, celor care au activități? De ce vă pun această întrebare? Am mers în teritoriu și foarte mulți agenți economici spun că cei care au activități nu atât de mari ar putea să falimenteze.

Alexandru Oleinic: „Am văzut și eu informația că guvernul pregătește o nouă asumare care va avea loc, dumnealor au spus că chiar săptămâna asta, dar nu știu, fiindcă aceasta tot este destul de complicat. Eu așa am înțeles că, alături de cele care au fost în asumarea precedentă, au apărut și alte prevederi noi. Așteptăm. În orice caz lecția a fost primită de către guvern. Așteptăm să vedem cu ce va veni guvernul în parlament și care vor fi modificările, legile asumate pentru depășirea situației atât de complicate.”

Alexandru Oleinic: „Esența deciziei Curții s-a bazat totuși pe procedura care s-a petrecut, prezentarea răspunderii în parlament, și nu pe esența legilor care au fost introduse în asumarea inițială, măcar că eu am spus că multe prevederi din legea aceasta eu pur și simplu nu le înțeleg.” Europa Liberă: Pe care nu le înțelegeți Dvs.?

Alexandru Oleinic: „Sigur că sesizarea depusă de mine și sesizările depuse de către colegii mei au arătat că responsabilitatea asumată de către guvern a mers nu pe calea corectă, fiindcă, pe de o parte, în conținutul sesizării au fost mai multe prevederi, care nu aveau nimic comun cu pandemia. Pe de altă parte, eu am atras atenția, alături și de aceste momente, la procedura care a fost aplicată la asumarea răspunderii.” Europa Liberă: Adică, ședința plenară nu a avut loc, nu a fost deliberativă, prin urmare nu s-a dat citirii și nu s-a luat act de asumare a răspunderii? Alexandru Oleinic: „Legile, până la urmă, se adoptă în parlament, dar înainte de adoptare proiectele se dezbat, dezbaterile sunt organizate inclusiv pentru ca atât societatea, cât și parlamentarii să înțeleagă ceea ce se propune, iar ultimii trebuie să și voteze. La noi totul a fost invers. Eu am considerat că asumarea răspunderii guvernului în fața parlamentului pentru proiectul de lege nu a avut loc din cauză că ședința nu a fost deschisă din lipsa cvorumului.”

