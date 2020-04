Alexandru Tănase: Dacă Guvernul nu este capabil să plătească pensiile si salariile, nu are decât să demisioneze

Curtea are competența constituțională să verifice dacă Guvernul prin acțiunile sale a încălcat Constituția sau nu. În cazul în care judecătorii constituționali vor decide că acest acord contravine Constituției, ei vor fi obligați să-l declare neconstituțional.

- Cum ar trebui să procedeze Curtea Constituțională în cazul dat, fiind presată și umilită de actorii politici de la guvernare? Inclusiv observăm această campanie de defăimare începută de PSRM, precum că în spatele magistraților CCM ar sta „grupări criminale” etc. Alexandru Tănase: De fiecare dată când Curtea Constituțională pronunță decizii care nu sunt pe placul puterii, puterea „descoperă” în spatele CCM „grupări criminale”. Vreau să atrag atenția că, componența CCM este neschimbată. Avem la Curte exact aceeași judecători pe care i-am avut și cu trei zile în urmă. Aceste „grupări criminale” din spatele CCM au fost inventate pentru a-și justifica propria incapacitate de a negocia profesionist un acord internațional.

Judecători constituționali sunt obligați să ia decizii doar din perspectiva corespunderii sau nu a acestui acord cu normele din constituției, nu și din perspectiva capacității guvernului de a-și îndeplini atribuțiile. Daca Guvernul nu este capabil să plătească pensiile si salariile, nu are de cât să demisioneze, iar Parlamentul să învestească un guvern capabil să-și facă datoria.

- Curtea Constituțională este o instituție independentă care se supune doar Constituției. Este obligată Curtea Constituțională să țină cont de capacitatea de plată a Guvernului?Alexandru Tănase:. Curtea are obligația constituțională de a verifica dacă actele adoptate de Președinte, Guvern, Parlament sunt în conformitate cu Constituția. În cazul în care unul din aceste acte este contrar constituției, judecători constituționali au obligația să-l înlăture de la aplicare. Acesta obligație izvorăște din Constituție și nu este subordonată voinței politice a Guvernului, sau condiționată de capacitatea acestuia de a-și facă datoria.

- Guvernul era obligat să discute cu opoziția parlamentară condițiile acestui împrumut, deoarece el va fi restituit de către toți contribuabilii țării nu doar de către membrii PSRM. - Există zeci de acorduri semnate, care așa și nu am mai ajuns ă fie ratificate, prin urmare tot Guvernul este responsabil de decizia de a supune ratificării în parlament un acord cu multe semne de întrebare. În consecință, Guvernului și nu Curții Constituționale îi va reveni integral responsabilitatea pentru eventuala neconstituționalitate a acestui acord.

Prin asemenea declarații, președintele Dodon încearcă să exercite presiunii pe judecătorii CCM, culpabilizându-i din oficiu, pentru lucruri pentru care ei nu au nici o responsabilitate. Într-un stat de drept fiecare instituție trebuie să-și facă datoria așa cum e scris in Constituție. Parlamentul a învestit un Guvern care este obligat să plătească pensii și salarii, iar Curtea constituțională are obligația să verifice daca actele juridice adoptate de acest guvern, sunt în conformitate cu Constituția. Astfel:

