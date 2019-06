Alimente care să nu lipsească din dietă pe timpul verii, dacă vrei să slăbeşti

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Cernobîl, serialul produs și difuzat de HBO, a înregistrat cea mai mare notă din istorie pe platforma de filme IMDB, depășind astfel și documentarul Planet Earth II (9.5) și celebrul serial Game of Thrones (9.4). Totuși, înainte de Cernobîl a fost dezastrul nuclear...

Careva este un pronume nehotărât, sinonim cu cineva, vreunul, oricare. De regulă, se foloseşte în raport cu o persoană necunoscută, pe care vorbitorul nu o identifică numind-o concret, de ex.: Ştie careva (= cineva, vreunul) la ce oră vine şeful? În comunicare apar mai...

Un jurnalist de investigație a fost ucis în Mexic, devenind a 7-a victimă din presă de anul acesta, în una dintre cele mai periculoase țări din lume pentru jurnaliști, scrie The Guardian.

Este din ce în ce mai cald. La amiază temperaturile se apropie și chiar trec de pragul caniculei, dar asta nu înseamnă că am scăpat de ploi și de efectele lor devastatoare.

Moșii de vară 2019 Sâmbăta Morților. Mosii de vara sau Sambata Mortilor de dinaintea Rusaliilor este o sarbatoare in care se face pomenirea mortilor.

Zmeura. Zmeura este o sursă ideală de fibre, undele dintre ele solubile, sub formă de pectină, care ajută la scăderea colesterolului. Într-un studiu publicat în Jurnalul de Nutriţie este sugerat consumul de cât mai multe fibre pentru a preveni creşterea în greutate, dar şi pentru a accelera procesul de slăbire. În urma unui studiu realizat pe o durată de doi ani, cercetătorii au descoperit că atunci când participanţii au crescut consumul de fibre (8g la fiecare 1000 de calorii), au reuşit să slăbească aproape 2 kilograme într-un timp cât mai scurt.

Cireşe. Vara avem la dispoziţie o varietate de fructe şi legume, iar delicioasele cireşe se numără printre ele. Fie că vorbim de sucul de cireşe, care garantează un somn liniştitor în special după un antrenament intens, fie că vorbim de cireşe întregi, care ajută la arderea depozitelor de grăsime, aceste fructe sunt ideale pentru dieta de vară. Sunt bogate în potasiu, care ajută la reducerea tensiunii, dar şi în betacaroten, vitamina C, antocianină şi quercetină, care ajută în lupta împotriva cancerului.

Roşii. Fără îndoială, protecţia solară reprezintă un must have în sezonul cald, dar la rândul lor, roşiile protejează pielea de arsurile solare, datorită prezenţei licopenului.

Sezonul cald aduce numeroase alimente proaspete pe care trebuie să le includem în dieta noastră. Fructe şi legume din abundenţă, proaspete şi delicioase, toate reprezintă o variantă ideală şi sănătoasă pentru zilele de vară. În plus, multe dintre fructele şi legumele de sezon vin la pachet cu numeroase beneficii pentru sănătate. Iată ce trebuie să includă dieta ta în această vară!

