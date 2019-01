ALINA MUNGIU PIPPIDI: „Serviciile secrete plătesc articole în presa străină”

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Presa ucraineană a publicat un fragment din textului TOMOS-ului privind autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina semna de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în care sunt expuse principiile de baza ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Fragmentele de text au fost postate in Tweeter...

Încă de la începutul domniei sale, Alexandru Ioan Cuza a fost un susţinător al statului secular. Dorea aducerea în totalitate a Bisericii Ortodoxe sub supravegherea statului. De altfel, din punct de vedere economic, cea mai importantă lege referitoare la Biserică este...

Prezentă în studiourile B1 Tv, politologul Alina Mungiu Pippidi a mărturisit că „Serviciile secrete plătesc articole în străinătate din greu cum şi unii corupţi din România au plătit articole în presa străină. Presa străină e mult mai de vânzare decât am crezut noi. Am văzut titluri în ziare în care nu mi-aş fi imaginat niciodată, Times de exemplu, Daily Telegraph. Mai ales articole care sunt editoriale, multe dintre ele nici nu sunt scrise de oameni din redacţie, sunt scrise de oameni din afară. Multe sunt scrise de oameni care nu scriu permament, care vând articole pentru că foarte puţine redacţii au corespondenţi permanenţi la Bucureşti şi atunci o parte din războiul pe care l-aţi văzut în străinătate.

