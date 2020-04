Ambasada Rusiei din RM, după ce a adus mii de teste de PROASTĂ calitate pentru a-i face PR lui Dodon, îl ACUZĂ pe deputatul Igor Munteanu că „luptă pentru voturi”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Când am pornit spre Sudul Basarabiei primăvara nu-şi luase viză. Pe semne că uitase de calendar sau se cam supărase pe noi. Şi nu-i păsa primăverii că păsările, mai ales cocostârcii, „stau de vorbă” pe maluri de ape, iar pe ici-acolo tremură câte-un...

„Tot mai des, in ultimele zile, oameni importanti se dau cu parerea referitor la alegerile prezidentiale”, afirmă democratul pe facebook.com

Renunță la produsele chimice de curățat în favoarea unor alternative naturale. În plus, sigur le ai în bucătăria ta deja, astfel că este o metodă mai puțin costisitoare. Dezinfectarea locuinței cu produse de curățare naturale poate părea o sarcină copleșitoare,...

Am intrat în posesia unor imagini video care arată urmările accidentului de aseară care s-a produs în apropiere de localitatea Cojuşna, cu implicarea unui Mercedes-AMG.

Mai mulți critici au atras însă atenția că numărul redus de cazuri de infecție cu noul coronavirus ar putea avea legătură cu ineficiența testelor. Un raport al PCR.News, o publicație a cadrelor medicale, a observat că singurul test aprobat oficial pentru depistarea coronavirusului, produs de un laborator din Novosibirsk, are o sensibilitate redusă în comparație cu alte teste.

Rospotrebnadzor, agenția pentru protecția consumatorului din Rusia, a anunțat că autoritățile au derulat peste 156.000 de teste (știrea inițială era din 23 martie - n. red), o cifră uriașă comparativ cu alte țări, inclusiv cu SUA, care abia acum demarează o campanie serioasă de testare.Un sistem de testare sub semnul întrebării

„Zilele trecute, Rusia a cerut din nou liderilor G20 ridicarea sancțiunilor impuse ca urmare a războiului din Ucraina, repunând ”în drepturi” comerțul cu Rusia, dar fără a repara prejudiciile anexărilor teritoriale. La rândul său, China, țara care a generat dezastrul epidemiologic, folosește pandemia pentru a-și extinde influența politică asupra unor regiuni mai direct afectate de criza sanitară din ultimele luni. Activizarea bruscă a Chinei și Rusiei pe frontul acțiunilor COVID-19 are o greutate geopolitică greu de subestimat. Rusia a oferit Italiei mai multe vehicule militare și 100 medici virusologi (militari). 80% din materialul sanitar trimis de Rusia era inutil pentru Coronavirus, iar medicii ruși s-au dovedit a fi echipați ne-corespunzător, motiv pt care s-au molipsit chiar ei. La Stampa a descoperit că medicii sunt ofițeri în arme chimice, biologice și nucleare din armata rusă și nicidecum medici, echipați să lupte într-o criză umanitară de epidemie. Susținerea Chinei pentru Italia a inclus 12 avioane de transport cu 31 tone de echipament, dar numai 40 ventilatoare. În condițiile în care China deține 50% asupra ventilatoarelor și măștilor de protecție medicală pe plan global, gestul este mai mult decât simbolic pentru un stat ca Italia în care numărul celor infectați depășește 100.000, iar numărul celor decedați trece de 11.600”, susține Igor Munteanu.

