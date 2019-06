Ambasada Rusiei la Bucureşti este IRITATĂ de declaraţiile ministrului român al Apărării

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Expert în politici de securitate, despre alianța ACUM-PSRM: am rămas şocat cât de multă incompetenţă şi naivitate este la Chişinău, bagă țara în mocirlă

Președintele de onoare al Partidului Liberal (PL), Mihai Ghimpu, are în continuare o atitudine critică față de guvernarea „ACUM” – PSRM. Acesta le reproșează reprezentanților „ACUM” că au cedat socialiștilor instituțiile de forță și, în cele...

O explozie puternică s-a produs astăzi dimineață în oraşul Doneţk, aflat sub controlul armatei susținute de F. Rusă.

Pleonasmul este o deficienţă de exprimare care constă în alăturarea unor cuvinte cu acelaşi sens, cum ar fi, de exemplu, sintagma avansaţi înainte, în care a avansa are deja sensul de a înainta, astfel că este suficient să spunem fie avansaţi, fie mergeţi...

Solstitiu de vara 2019. Pe 21 iunie, este solstiţiul de vară în emisfera nordică, adică este cea mai lungă zi din an. Tot atunci, este Ziua Mondială a Soarelui.

Ilan Șor a vândut 12 magazine duty-free. Compania Dufremol SRL, care a fost principalul operator al magazinelor duty-free din Moldova a devenit proprietatea omului de afaceri bulgar Marko Todorov în luna aprilie a acestui an, scrie Mold-Street.com

„Acum recitiţi cuvintele lui Gabriel Leş şi întrebaţi-vă. Într-adevăr spiritul rebel al lui James Forrestal l-a invadat? Dacă pur şi simplu nu-l dă odihnă laurii acestui faimos în timpul său rusofob şi „luptător împotrivă pericolului rusesc”, atunci ne-am dori să atragem atenţia asupra faptului că în ziua de azi dânsul este aproape uitat chiar şi la el acasă, iar moştenitorii săi politici şi spirituali încă răspândesc mituri şi povesti de groază despre Rusia agresivă, acum sub hashtăgurile modernizate de „război hibrid”, „comunicare strategică” şi etc. Principalul lucru este că bugetul militar nu se epuizează…

Potrivit ministrului, în Marea Neagră Rusia are o atitudine constant agresivă. „Spre deosebire de regiunea Mării Baltice, în Marea Neagră, Rusia are o atitudine agresivă constantă. (…) România este inclusă ca ţintă potenţială pentru capabilităţile de atac ale Rusiei, fiind percepută ca centru de decizie NATO. (…) De la anexarea ilegală şi ilegitimă a Crimeei, Rusia şi-a intensificat acţiunile agresive în regiunea Mării Negre, în special împotriva Ucrainei, dar şi împotriva prezenţei aliate în zonă. Şi-a sporit prezenţa în zona Mării Negre, ca parte a unei strategii coerente, echilibrul militar a fost schimbat în mod fundamental în favoarea sa, iar Rusia este deja capabilă, dacă e necesar, să împiedice militar accesul extern la Marea Neagră”, a explicat ministrul Apărării.

Ambasada Rusei din România a postat pe pagina sa de Facebook un lung mesaj anti-NATO, pornind de la o serie de declaraţii făcute de ministrul român al Apărării, Gabriel Leş, la conferinţa „Black Sea and Balkans Security Forum 2019”, desfăşurată la Constanţa în perioada 12-14 iunie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)