Ambasadoarea SUA la NATO: Sunt ultimele ceasuri în care Rusia poate distruge rachetele pe care le-a produs încălcând Tratatul

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

Rusia nu a spus ferm că va apărea. Sperăm să avem o întâlnire pe 5 iulie. Aceasta este ceea ce am oferit Rusiei. Sperăm să reușim fiindcă este important să vorbim. Suntem foarte îngrijorați de activitățile Rusiei în Ucraina. Cerem Rusiei să returneze navele și marinarii pe care i-au luat în noiembrie și acum îi țin ostateci. Nu e corect.

Deci, sperăm că vor reveni și se vor conforma, dar le-am dat un termen limită pentru luna august. Cred că Alianța este foarte clară și unită în ideea ca Rusia să revină la masă. Rusia destabilizează securitatea europeană prin faptul că nu face acest lucru. Și are aproximativ o lună pentru a demonstra că distruge rachetele pe care le-a produs.

Kay Bailey Hutchison: Am mai dat o ultimă șansă Rusiei de a reveni și de a se conforma cu Tratatul INF, pe care știm că l-a încălcat iar noi nu mai putem sta fără apărare în fața multiplelor rachete pe care le produce și le instalează.

