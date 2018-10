Amnesty International Moldova refuză să discute cu jurnaliştii şi-i reclamă la CCA

Amnesty Moldova, care a desfăşurat o lecţie publică unde mai mulţi elevi au apărut în timpul orelor cu saci pe cap şi cu ştreangul la gât, a solicitat CCA să sancţioneze Publika TV pentru că a difuzat ştirea. Postul nostru îşi exprimă consternarea şi îngrijorarea cu privire la acuzaţiile nefondate ale ONG-ului, pe care le considerăm drept o presiune la adresa noastră. Respingem acuzaţiile organizaţiei, le considerăm nejustificate, abuzive şi care îngrădesc dreptul jurnaliştilor noştri de a-şi exercita liber meseria.



În scrisoarea către Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Amnesty Moldova solicită examinarea reportajelor difuzate de Publika TV şi publika.md.

În 19 octombrie, ziua în care au apărut în spaţiul public informaţiile despre conferinţa ONG-ului la care au fost aduşi mai mulţi elevi de la liceul "Lucian Blaga" din Capitală. Aceștia au jucat rolul de învinuiți jumătate de oră cât judecătorul a pronunțat o sentință. În tot acest timp ei aveau pe cap saci negri şi ştreanguri la gât. Solicitarea Amnesty vine în condiţiile în care la mai bine de o săptămână de la producerea evenimentul nu au prezentat nicio dovadă care să arate că părinţii le-au permis copiilor lor să participe la acel eveniment. Mai mult, în tot acest timp au fugit de noi şi au refuzat de fiecare dată să discute cu jurnaliştii Publika TV.

- Vreau să ne deschideți poarta.

- Noi nu suntem obligați să discutăm cu cineva.

Este pentru a doua oară când venim la sediul Amnesty International Moldova în încercarea de a discuta cu angajaţii ONG-ului. Nici de data asta nu au vrut să ne explice de ce fug de ochii presei, a spus Augustina Badica, reporter.

- Bună ziua. Augustina Badica, sunt reporter. Puteţi să deschideţi, vă rog, uşa?

- Nu.

- De ce?

- Nu avem despre ce să discutăm cu dumneavoastră.

- Dar aţi depus o plângere la CCA şi am vrea să aflăm care sunt motivele dacă tot aţi depus plângerea, spuneţi-ne şi nouă.

- CCA deja v-a explicat de ce o să fiţi sancţionaţi. Ăsta este rezultatul CCA.

- De ce refuzaţi să ne oferiţi interviul?

- Discutaţi cu CCA, ceea ce aţi dat dumneavoastră în data de 19 octombrie a încălcat..."

Luni, directoarea Liceului "Lucian Blaga", Valentina Olaru, a fost sancţionată disciplinar de către Direcţia Educaţie a Primăriei Capitalei. Autorităţile au declarat că mustrarea a fost aplicată, după ce un părinte s-a plâns, la linia fierbinte, că i-a fost luat copilul de la ore fără permisiunea lui.

Potrivit telegraph.md, Olaru este o susținătoare aprigă a Partidului "Acțiune și Solidaritate", condus de Maia Sandu. De asemenea, ea apare şi pe lista donatorilor acestei formaţiuni. Anterior, telegraph.md a scris că ONG-ul ar face partizanat politic, jurnaliştii invocând activitatea Violetei Terguță, soţia vicepreşedintelui PLDM, Ion Terguţă, care este coordonator de programe la Amnesty Moldova. Avocatul copilului Maia Bănărescu a condamnat implicarea minorilor în acțiuni care au impact negativ asupra lor şi îi afectează psihic.

Solicititat de Publika TV, jurnalistul Victor Nichituş crede că ONG-ul a fost ghidat în toate aceste acţiuni de convingerile politice pe care le au unii membri.

"Este vorba şi despre, sau, mai bine zis, arată o implicare nu numai emoţională, dar şi politică a celor care au făcut această sesizare. Ceea ce vorbeşte despre faptul că dincolo e ceva mai presus de morală, pentru că morala a existat, din partea dumneavoastră, dar este vorba de o implicare politică, despre politicul care se implică în acţiunile dumneavoastră", a spus Victor Nichituş, jurnalist.

Publika TV reiterează că în ştirile difuzate pe acest subiect am respectat întocmai legislaţia în vigoare, am solicitat reacţiile şi opiniile tuturor părţilor implicate şi am citat sursele folosite în realizarea ştirii. Considerăm plângerea ONG-ului o presiune în adresa noastră şi cerem respectuos reprezentanţilor CCA să ia o decizie corectă, în conformitate cu legile Republicii Moldova.

