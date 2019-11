ANALIZĂ /// O sută de ani de luptă a Georgiei cu dezinformarea pro-Kremlin

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

Republica Democrată Georgiană la începutul secolului XX nu a putut suporta această agresiune. În termeni moderni, împotriva Georgiei a fost pornit un război hibrid. ”Unități necontrolate de Moscova” au intrat pe teritoriul Georgiei în februarie 1921. În luna martie a aceluiași an, Rusia sovietică a anexat Georgia. De la restabilirea independenței Georgiei în 1991, aceasta a fost de mai multe ori victima agresiunii ruse. Teritorii importante ale țării sunt încă sub controlul Kremlinului. Dar viziunea despre cursul european al Georgiei de Noe Zhordania, descrisă în 1920, este încă vie și în prezent.

„Rusia sovietică ne-a oferit o alianță militară. Am refuzat hotărât (…) Drumul nostru duce spre Europa, iar drumul Rusiei este către Asia”.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)