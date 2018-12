Analiză la rece: Cum, de-a lungul anilor, presa clanului Lucinschi-Filat-Ţopa-Platon a reuşit să manipuleze moldovenii

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Carnea are un rol foarte important în alimentație, dar tot mai multe persoane aleg să renunțe la ea. Înainte să faci asta, ar trebui să știi ce se petrece în organismul tău când iei această decizie.

În anumite perioade din an avem parte de ceea ce oamenii numesc „ploaie de stele”. La sfârşitul fiecărui an, spectacolul de pe cer este încheiat de curentul de meteori Geminide.

În conformitate cu Planul strategic de acțiuni din cadrul Proiectului Erasmus+ CBHE “Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au...

„Presa din Platon Trust Media, controlată pe atunci de fostul Premier, Vlad Filat, îl făcea pe Plahotniuc vinovat de moartea lui Sorin Paciu. Cum cazul a avut loc la finele lui 2012, Campania media agresivă de manipulare a clanului a durat un an de zile. Și asta pentru ca în 2013, Vlad Filat să anunțe public că PLDM rupe Acordul AIE, dând toată vina din nou pe Plahotniuc. Ceea ce nu au știut moldovenii, este că în 2013, când presa îi servea cu show-urile lui Filat, din Banca de Economii, se fura miliardul”, mai scrie Telegraph.md.

Portalul Telegraph.md a identificat câteva mijloace prin care clanul Lucinschi-Filat-Ţopa-Platon manipulează cetăţenii. Analiza portalului utilizează drept instrument de lucru teoriile lui Noam Chomsky, ilustru profesor de lingvistică la Massachusetts Institute of Technology, lingvist, filozof, activist social, autor și analist politic.

