Analiză: Lumea se pregătește de un CONFLICT MAJOR

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

Preşedintele rus Vladimir Putin se va adresa naţiunii într-un discurs televizat în direct joi, la o zi după ce o investigaţie condusă de Olanda a pus sub acuzare patru separatişti pro-Rusia din Ucraina pentru doborârea zborului MH17 în 2014, relatează The Guardian,...

Trupele de ocupație rusească au continuat astăzi, 19 iunie, bombardamentele în regiunile separatiste ucrainene. Sub focul rușilor a nimerit localitatea ATLU Zolotoe-4 din regiunea Lugansk, acolo unde bombardamentul a avut loc la distanța de numai 30 de metri de un bloc locativ. Din...

Lăsând la o parte economia, Trump are avantajul că președinții care se înscriu în cursa pentru încă un mandat sunt aproape întotdeauna realeși. În ultimul secol doar patru lideri de la Casa Albă s-au lovit de refuzul electoratului.

Când s-a văzut că de bunăvoie nu renunță, optimiștii s-au gândit că poate va fi demis din funcție. Însă Donald Trump n-a fost deferit justiției pentru nicio abatere de la litera legii. Că o fi încercat să obstrucționeze ancheta privind campania sa electorală sau că o fi încurajat sau nu Rusia să spargă serverul adversarului său politic, nu mai are nicio importanță acum. Demiterea sa în baza unui așa-numit Impeachment (o procedură de destituire) era treaba Senatului. Dar acest for este condus de către republicanii care n-au niciun interes să-l atace pe liderul propriului partid. Când Trump n-a fost demis, optimiștii au crezut că economia va rezolva această problemă. De la începutul mandatului său, analiștii tot estimează că economia va ajunge pe butuci. Mai întâi au fost reducerile fiscale, apoi politica vamală agresivă, apoi cheltuielile exagerate care au dus la creșterea datoriei de stat cu două mii de miliarde de dolari. Poate că, pe termen lung, estimările analiștilor sunt valabile. Dar, deocamdată, SUA au o economie puternică și cea mai scăzută rată a șomajului din ultimii 50 de ani: 3,6%.

Analiza a revenit acum în actualitate după seria de lovituri misterioase, atribuite de americani iranienilor, împotriva unor petroliere şi, mai ales, după ce, în urmă cu două zile, spionajul american a transmis israelienilor că, analizând datele primite din partea unor surse extrem de credibile, forţele militare iraniene pregătesc în acest moment un asalt la scară mare împotriva unor zone strategice ale industriei petroliere saudite. CNTCOM a cerut 6500 de militari. Trump a aprobat doar 1000 în plus faţă de cei 1500 relocaţi în luna mai.

S-a mai întâmplat să văd cum, în trecut, se acumulau asemenea rapoarte şi, de fiecare dată, au prevestit corect declanşarea unui război, fără însă să poată anticipa în totalitate nici amploarea, nici extensia sa viitoare. Cu atât mai puţin acum, în cazul unei acţiuni militare împotriva Iranului care, pornită de o coaliţie, ar putea produce foarte rapid şi o coaliţie de răspuns, transformând ceea ce ar fi putut să fie un război chirurgical într-unul regional, dacă nu şi chiar mai mult. Pur şi simplu, actorii sunt prea mari pentru ca forţele pe care le comandă să poată fi conţinute într-un singur areal, mai ales că miza reală pare să fie una dincolo de cea nucleară. Poate, din această cauză, diversitatea scenariilor analizate acum şi prezentate extrem de corect de fostul ofiţer de informaţii Michael Pregent pe o hartă de opţiuni militare pe care o publica The Jerusalem Post în urmă cu 3 luni.

În această dimineaţă am primit încă două rapoarte care completează „Dosarul Iran“, foarte amplu, dar, în acest moment, cu semnale de alarmă extrem de puternice deoarece se acumulează, zi de zi, date care confirmă că forţele din zonă sunt nu numai în stand by, ci şi au fost puse în stare de pre-război.

