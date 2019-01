Andre Agassi, noul antrenor al Simonei Halep!

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

Traian Băsescu spune că "în mod cert" se va organiza un nou referendum în Marea Britanie pentru rămânerea în Uniunea Europeană, după ce parlamentariil britanici au respins acordul privind Brexit-ul negociat de premierul Theresa May cu Bruxelles.

Ex-Preșdintele PL Mihai Ghimpu a scris o postare pe pagina sa pe FB, prin care informează că l-a acționat în justiție pe Andrei Nastase: „În viața mea politică am trecut cu vederea peste mai multe manipulări, suspecții nefondate sau chiar minciuni sfruntate,...

Camera Comunelor a respins la limită, miercuri seară, moţiunea de cenzură depusă de opoziţia laburistă la adresa Guvernului Theresa May, care rămâne astfel în funcţie şi încearcă să găsească soluţii pentru depăşirea impasului în procedura Brexit.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, un politician laburist, s-a declarat "profund dezamăgit" că Guvernul Theresa May nu a fost demis de Camera Comunelor şi cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană.

Iar Adevărul, care citează surse de la Australian Open, notează că numele propus de Darren este nimeni altul decât legendarul Andre Agassi, fost număr 1 mondial, câştigător a opt trofee de Grand Slam, al Turneului Campionilor şi campion olimpic în proba de simplu. Unul dintre cele mai mari nume din istoria sportului alb, Andre este prieten foarte bun cu Cahill, care l-a antrenat în perioada în care domina tenisul, iar Darren este cel care vrea să intermedieze mutarea în care un cuvânt greu de spus îl are şi Virginia Ruzici.

După despărţirea de Darren Cahill, la final de 2018, Simona a anunţat că va merge singură la câteva turnee din 2019, dar la Australian Open s-a convins că lipsa unui tehnician cu nume îi poate pune probleme. Imediat după meciul cu Kanepi, din primul tur, liderul mondial a dezvăluit că-şi va lua un antrenor pe care l-a recomandat chiar Darren Cahill: "E greu fără antrenor la acest nivel. Am nevoie de unul, vom vedea după turneu. Darren mi-a recomandat un alt antrenor şi o să ţin cont de sfatul lui. Nu pot spune cine e pentru că n-am discutat cu el", a spus Simona, imediat după calificarea în turul al doilea de la Antipozi.

