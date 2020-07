Andreea Esca: ”Da, am fost bolnavă de Covid-19!”

Andreea Esca a vorbit pentru prima dată despre perioada grea prin care a trecut în ultimele săptămâni, despre lupta pe care a dus-o cu virusul Sars COV-2, dar și despre cum boala provocată de acest virus i-a afectat familia.



”Da, am fost bolnavă de Covid-19, atât eu, cât și soțul meu și unul dintre copii. Mulțumită lui Dumnezeu și medicilor extraordinari, alături de care am trecut prin această perioadă nefericită, suntem bine și avem un rezultat negativ, astăzi, toți trei”, a spus Andreea în interviul realizat de Cosmin Stan. Soțul ei, Alexandre Eram, a fost primul care s-a infectat, iar la câteva zile de la internarea acestuia în spital, au apărut primele simptome și la ea: ”Într-o zi, făcând ceva de mâncare, mi-am dat seama că nu-i simt deloc mirosul”.

Dintre cei trei, noul coronavirus l-a afectat cel mai tare pe soțul Andreei. ”Avem în minte că forma gravă a acestei boli o fac cei care au boli cronice, care au niște probleme anterioare. Soțul meu, un bărbat de 50 de ani, care nu are nicio boală cronică, care nu fumează, care face sport, duce o viață foarte ordonată, a făcut cea mai gravă formă dintre noi trei. Plămânii lui au fost extrem de afectați într-un timp extrem de scurt. Organismul a reacționat violent într-un timp scurt și foarte repede a ajuns la terapie intensivă. Îmi tot spunea: <<Nu mai pot, nu mai pot. Este groaznic! Cred că așa arată iadul.>>.”



Andreea Esca: ”Cred că de la spital și de la înmormântare nu e nimic de spus!”

Chiar dacă multe voci au ales să critice decizia acesteia de a rămâne discretă în legătură cu problemele ei personale, Andreea Esca și-a dorit să vorbească despre această boală atunci când a știut că ea și familia ei sunt în siguranță. ”Am ales să vorbesc acum, când am ajuns acasă. Fiecare om are o limită a cât poate duce, eu atât am putut să duc. Și are o limită a decenței. Aici e limita decenței mele. Cred că de la spital și de la înmormântare nu e nimic de spus”, a declarat aceasta în interviul difuzat astăzi la Știri.

Întrebată dacă știe de unde a luat virusul, Andreea a spus: ”Habar nu avem de unde ne-am îmbolnăvit. Putem lua oricare dintre noi, oriunde și oricând. Chiar am fost printre cei care ne-am protejat cât am putut de mult, am fost atenți la o mulțime de lucruri. Dar cred că toți suntem oameni și putem face, la un moment dat, cu voie sau fără de voie, o abatere care să ne coste sănătatea. Aceste mici neglijențe vă pot costa sănătatea, pe noi ne-au costat.”, a declarat Andreea Esca pentru postul din Pache Protopopescu unde prezintă știrile.