Andrei Năstase: Cei care au strigat în gura mare că vor alegeri anticipate le-au îndepărtat cât au putut

Starea de urgenţă în R. Moldova trebuia instituită mai înainte, având în vedere situaţia pandemică cu care se confruntă R. Moldova, iar ceea ce s-a întâmplat astăzi în Parlament a fost un ping-pong între partide politice. Despre acest lucru a vorbit liderul Partidului Platforma DA, în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR MOLDOVA.

„Astăzi am văzut un ping-pong, este regretabil ce se întâmplă în ţară. Şi până la decizia CSS erau obligatoriu nişte măsuri de redresare a situaţiei, dacă e să ne referim la criza pandemică, nu s-a întâmplat asta, politicieni s-au ocupat de raitingul lor şi mai puţin de ce are nevoie ţara. Am deconspirat un spectacol de prost gust din partea a două partide, care în Parlament se atacă, iar în culise îşi clarifică anumite interese”, a menţionat liderul Partidului Platforma DA.

Potrivit lui Andrei Năstase, subiectul alegerilor anticipate a fost discutat de către preşedinta Maia Sandu cu liderul PSRM, Igor Dodon.

„Este cunoscut că au discutat despre alegeri, cu preşedinte european decide în continuare tot Dodon, mai puţin pe lume îi deranjează jocurile politice, pe mine mă doare că au de suferit tot cetăţenii. Din păcate, avem nişte politicieni de conjunctură, care se ocupă doar de propriile interese şi nu le pasă de cetăţeni. PPDA militează pentru ordine în ţară, nu pentru hasul adus de anumiţi politici. Pentru noi politica este transparentă, ceea ce spunem aceea facem, rămânem consecvenţi în ceea ce facem, PPDA va genera, şi în continuare, cele mai bune soluţii privind gestionarea crizei”, a menţionat liderul Partidului Platforma DA.

Andrei Năstase a fost solicitat să se expună şi la subiectul dizolvării actualului Parlament, dar şi la cel al alegerilor anticipate.

„Trebuie să se întoarcă din nou la Parlament, preşedintele în comun cu fracţiunile trebuie să găsească soluţii şi să fie instituit cu adevărat un guvern, un candidat care îşi doreşte să fie votat, cei doi candidaţi au recunoscut că nu ar fi votat pentru propriul lor guvern. Grav pentru mine este că în R. Moldova s-a permis să se mintă şi în scris, se minte şi atunci când se sesizează CCM, nu e bine să mergi la Curte şi să spui că Parlamentul nu a vrut să aleagă. Gavriliţă singură a spus că nu vrea să fie aleasă. CCM are obligaţia să discearnă dacă actorii poltici, în speţă preşedintele, au depus toate eforturile pentru a numi un premier. PAS se preocupă de nişte mandate în vitorul Parlament, jocuri de culise am avut timp de 30 de ani, de asta am ajuns cum am ajuns. Dacă au vrut anticipate, de ce nu ne-am aşezat la masa de dialog încă în luna decembrie să examinăm o foaie de parcurs, aşa după cum a propus Platforma DA. Cei care au strigat în gura mare că vrem alegeri anticipate le-au îndepărtat cât au putut”, a afrmat Andrei Năstase.