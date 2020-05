Andrei Năstase continuă să o ATACE pe Maia Sandu. O acuză că ar face ARANJAMENTE

Președintele PPDA, Andrei Năstase, o acuză pe lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu, că ar face aranjamente cu „Pro Moldova” lui Andrian Candu și cu Partidul Democrat „pentru a obține voturi la alegerile prezidențiale”.

„Știu că mulți fac calcule în momentul de față cum ar putea să negocieze cu „Pro Moldova” pentru niște voturi la prezidențiale, cum ar putea să negocieze cu PD pentru niște voturi la prezidențiale. Sunt și eu candidat la prezidențiale, sunt candidatul PPDA. Mesajele mele nu se îndreaptă către șefii de partide, ci către oameni. Noi nu facem târguri cu liderii lor, care s-au dovedit a fi oportuniști. Până ieri strigau că nu e bun Blocul „ACUM”, iar acum sunt împotriva lui Dodon. Avem din cei care până mai ieri insistau să facem alianță cu Dodon, iar acum vor cu Candu. Îi îndemn pe toți politicienii să nu se aprindă, să alerge repede și să facă tot felul de aranjamente”, a spus Năstase într-un live pe Facebook.

În același context, Năstase a continuat tirul atacurilor și a pronunțat numele Maiei Sandu.

„Aranjamentele dintre politicieni au fost păguboase în ultimii 30 de ani. Cică, domnule, nu eu vorbesc cu cutare și cutare, dar o fac colegii mei. Ei și? Și ce puneți la cale acolo? O să spuneți că dau dovadă de naivitate... Fraților, dacă vom urma schemele obscure ale unora și altora, atunci nu ajungem nicăieri. Care e garanția că acești oameni de la Candu nu s-au desprins de rău? Asta vreau să înțeleg. Nu se știe cum se va termina acest guvern, nu se știe ce târguri se vor face. Are cineva garanția că Plahotniuc nu face vreun târg cu Dodon? Eu nu am. Dacă doamna Maia Sandu are, atunci trebuie întrebată doamna Sandu. Eu nu am niciun fel de garanție, or țara asta nu poate fi expusă la oricare experimente”, a precizat Năstase.

Sursa citată a ținut să explice ce a fost „experimentul cu socialiștii”.

„Da, ne-am dorit să scăpăm de Plahotniuc, dar în anumite condiții, să facem reforme... Ce am făcut noi? La un moment dat s-a dat guvernarea. De ce? Pentru că două centre de egoism au decis acest lucru. Pentru că mai presus de interesele oamenilor sunt puse interesele unora să ajungă în funcția de președinte. Trebuie să fim optimiști. Cine vă spune că Năstase nu are nicio șansă vă manipulează, vă modelează percepția”, a conchis Năstase.

