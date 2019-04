Andrei Năstase crede că salariul de deputat este prea mic

Din cele 11 imobile indicate de Năstase, cel mai impunător și scump este situat în suburbia municipiului Chișinău, orașul Codru. Conform unei investigații marca Ziarul de Gardă, casa de lux în care locuiește Năstase are un preț de piață de circa 7 000 000 de lei, în ciuda faptului că politicianul a indicat în acte un preț de doar 2 300 000 lei. Mai mult decât atât, Năstase a mintiț și atunci când a indicat suprafața imobilului. Jurnaliștii de la Ziarul de Gardă scriind că imobilul este cu mult mai spațios decât cei 156 m.p. indicați de Năstase, lucru care se vede foarte clar și din poze.

2019-04

