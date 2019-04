Andrei Năstase e de acord cu propagandistul Kremlinului, Dmitri Kiseliov

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan a întreprins o vizită în Carolina de Nord, stat cu care Moldova are un parteneriat privilegiat.

În cadrul unei emisiuni televizate de la TVC 21, Andrei Năstase a fost întrebat dacă i-a plăcut reportajul din cadrul emisiunii moderată de Kiseliov. „Acolo se spune adevărul și nu contează de unde vine acel material. Dacă este adevărat ceea ce spune acolo, desigur privesc aceste reportaje cu plăcere. Aceasta este doar o coincidență, eu am fost telefonat și rugat să ofer un interviu pentru „Kommersant”, de asta nu văd ceva suspect”, a afirmat liderul PPDA.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)