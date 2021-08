Angela Merkel merge în vizită la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin, aceasta este ultima sa vizită în calitate de cancelar

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Tiraspolul a fost acoperit de un nor de fum, după ce a ars un lan de miriște din apropiere.

A riscat cu propria viață pentru a salva un bărbat care a leșinat și a căzut pe șine, cu doar câteva clipe înainte de sosirea în stație a unui metrou. Este vorba despre un ofițer de poliție din New York, acesta cu încă o persoană au salvat bărbatul de la moarte.

Vizita are loc într-un moment în care relațiile ruso-germane sunt la cel mai scăzut nivel, mai ales după tensiunile generate de comportamentul Moscovei față de opozantul Navalnîi și de agresiunile la adresa Ucrainei. Criza din Afganistan, situația gazoductului Nord Stream 2 și acțiunile dictatorului bielorus Aleksandr Lukașenko vor fi, de asemenea, teme de discuție la întâlnirea celor doi lideri. Vizita Angelei Merkel în Rusia este printre ultimele vizite în străinătate în calitate de cancelar. Merkel își încheie cariera la conducerea Germaniei după 16 ani. De-a lungul acestei perioade, relația Germaniei cu Rusia a fluctuat constant, însă s-a răcit puternic după anexarea Crimeii. Vineri se împlinește și un an de la otrăvirea lui Alexei Navalnîi cu noviciok. În 20 august 2020, lui Navalnîi i s-a făcut rău într-un avion și a fost apoi dus în Germania unde a stat cinci luni pentru a se recupera.

Angela Merkel merge, vineri, într-o vizită la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin, aceasta este ultima sa vizită în Rusia în calitate de cancelar, relatează Euronews. Vizita liderei germane va avea loc chiar la împlinirea unui an de la otrăvirea disidentului Alexei Navalnîi.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

