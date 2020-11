Anglia nu mai permite intrarea călătorilor din Danemarca după depistarea unei mutaţii a coronavirusului

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 8 Noiembrie 2020, ora: 08:13

Luna este in continuare in Leu si esti pregatit pentru o noua abordare. A fost o cursa dificila, a fost o batalie intensa, dar a sosit momentul sa mergi inainte. Mercur a intrat in miscare directa. Marte o va face si el curand. Este timpul sa faci o perspectiva, sa pui in balanta.