ANI a emis un act de contestare pe numele lui Dumitru Diacov

Autoritatea Națională de Integritate a emis un act de constatare pe numele fostului deputat Dumitru Diacov. Potrivit autorității, acesta a fost stabilit cu încălcarea regimului juridic al incompatibilităților. Controlul pe numele lui Dumitru Diacov a fost inițiat în baza unei sesizări, la începutul anului curent. ”Se face la comandă”, afirmă fostul deputat.

Inspectorul de integritate, Olga Vizitiu, l-a verificat pe Dumitru Diacov pe perioada ultimelor două mandate, transmite jurnaltv.md.

Respectiv, în timp ce își exercita mandatul de demnitate publică, în anul 2017, el a obținut și calitatea de președinte al unei fundații. Deși a avut termen de până la 30 de zile pentru a renunța la funcția incompatibilă, conform răspunsului oferit de comisia parlamentară numiri și imunități, Dumitru Diacov nu a depus o cerere în vederea soluționării stării de incompatibilitate.

Același lucru s-a întâmplat și în următorul mandat de deputat, obținut în anul anul 2019. Solicitat să comenteze actul emis de Autoritatea Națională de Integritate, Dumitru Diacov ne-a declarat că toate se vor clarifica în instanță.

"Este o chestie la comandă, impresia mea. Atâția ani eu am fost, am declarat, nu am făcut niciun secret din chestia asta și acum s-a trezit ANI să-mi citească morală. În judecată lumea se va clarifica” a spus Diacov.

Potrivit ANI, Inspectorul de integritate a intrat în posesia unor acte, prin care se confirmă că Diacov și-a exercitat atribuțiile de conducător al fundației.

În perioada 2018- 2020, el a semnat mai multe acte în interesul fundației cu instituțiile bancare, ordine interne, rapoarte de activitate și a avut mai multe participări în cadrul ședințelor fundației.

Dumitru Diacov a confirmat deținerea acestei funcții, însă a invocat faptul că nu are contracte individuale de muncă, nu are angajați și salariați, iar activitatea și implicarea în cadrul fundației este voluntară.

De asemenea, aceasta a menționat că actele financiare au fost semnate de către directorul executiv al fundației, însă inspectorul a contrazis argumentele prin ordinul de angajare al directorului executiv, care și-a preluat atribuțiile abia în martie 2018.

Fostul deputat Dumitru Diacov figurează și într-un dosar de confiscare a averii, după ce un alt inspector de integritate a stabilit diferența substanțială între averea dobândită și veniturile obținute, în mărime de peste 600 de mii de lei.

Pentru incompatibilitatea de funcție, dacă actul emis va rămâne definitiv, fostul deputat Dumitru Diacov riscă interdicția de a nu mai accede într-o funcție publică sau de demnitate publică pe un termen de trei ani.