Apel către salvatorii neamului

Conform unei descoperiri prezentate recent la simpozionul anual al American Association for Cancer Research (AACR), consumul de cereale integrale poate reduce riscul apariţiei cancerului la ficat.

Ministrul britanic pentru Brexit, Steve Barclay, a precizat, miercuri, că nu este de acord ca ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană să fie amânată cu un an, dar a comentat că ar fi de acord cu o amânare flexibilă a Brexit-ului.

Dacă va fi ale președinte al Ucrianei, Vladimir Zelenski, favoritul cursei electorale din Ucraina, intenționează s-o propună pe Laura Codruța Kovesi în fruntea Procuraturii Generale a Ucrainei, să invite Marea Britanie și Statele Unite să participe la negocierile în formatul...

"Fata de pe Mercur în genere consideră că trebuie să fie prim-ministru, pentru că a găsit de unde să împrumute 200 de milioane. Dacă să judecăm pe acest principiu, atunci eu ar trebui să fiu premier, pentru că eu mai repede am să împrumut de la partenerii mei...

Viitorii eurodeputați vor putea să reia procedura de la zero sau să continue negocierile pe baza mandatului actual. Negocierile pentru șefia Parchetului European au fost anulate, iar decizia cu privire la persoana care va ocupa această funcție va fi lăsată, cel mai probabil, pe umerii...

În ultimul timp, ați început să vă identificați cu un termen care, deși a existat mereu, a devenit inconturnabil abia recent: ați devenit unioniști. Și, în mod absolut natural, doriți să vă implicați activ în înfăptuirea acestui mare deziderat național: Unirea. Lucruri concrete, nu vorbe! Lucruri concrete, nu doar discuții interminabile! Activism prin toate metodele! Prin manifestări culturale, prin marșuri, prin participare tot mai numeroasă la alegerile, care au loc în R. Moldova și România, prin lupta permanentă pe rețelele de socializare. Și, pentru foarte mulți dintre dvs., prin bani. Adică prin contribuții financiare, sub formă de donații benevole, pe care le faceți în folosul unioniștilor, care sunt pe linia întâi a frontului, la Chișinău și București, și care au nevoie, în fiecare zi, de susținere, inclusiv financiară.

Îndrăznesc să vă adresez aceste cuvinte, mai întâi de toate, pentru că sunt și eu unul dintre voi, plecat din R. Moldova la sfârșitul veacului trecut. Şi la aproape 20 de ani distanță, aflat încă departe de locurile în care m-am născut și am copilărit. Vă scriu aceste rânduri, fiindcă știu că mulți dintre voi, la fel ca și mine, trăiți deseori un sentiment de vină față de cei rămăși acasă în sărăcie și mizerie. Muncind în Occidentul prosper și stabil, voi ați oferit mereu un sprijin apropiaților, familiilor voastre, prietenilor, care au avut nevoie de ajutor în momentele cele mai dificile. Dar, în afară de contribuțiile individuale pentru cei dragi, doriți să fiți parte și la soluțiile colective, doriți să puneți umărul la o schimbare veritabilă și ireversibilă a țării din care ați plecat, doriți să apropiați – sincer și fără șovăire – R. Moldova de UE, de România, de NATO, de întregul spațiu de civilizație occidental. Pentru că știți cum se muncește și se trăiește în Vest, pentru că ați obținut de-a lungul anilor studii, experiență profesională, deprinderi de viață, pentru că știți cum și pentru că aveți cu ce. Fără a exagera, știu că mulți dintre voi doriți din tot sufletul să contribuiți la salvarea și la ieșirea acestui neam din mizeria materială și spirituală.

