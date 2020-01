Apple a dat din nou lovitura pe plan mondial! Venituri uriaşe în 2019

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

Pacientul din Bacău, transferat la Institutul „Matei Balș”, nu este infectat cu coronavirus ci are gripă, informează Ministerul Sănătății. Tânărul va fi externat în cursul zilei de marți și va continua tratamentul în ambulatoriu, potrivit Mediafax.

Președintele Igor Dodon este un cronicar meticulos al întrevederilor informale pe care le are cu liderii statelor occidentale și nu numai pe culoarele unor reuniunii internaționale. Aceste întrevederi nu-și au însă, în viața politică de zi cu zi, o continuare și...

Preşedintele Klaus Iohannis îşi reafirmă intenţia de a-l propune premier pe Ludovic Orban în situaţia în care va fi nevoie de constituirea unui nou Executiv. Întrebat dacă are o soluţie de rezervă pentru organizarea alegerilor anticipate, în situaţia...

În cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), care are loc în aceste zile, a fost abordată problema recunoașterii legitimității delegației din partea Republicii Moldova.

Lipsa zăpezii din iarnă şi temperaturile ridicate pentru acest anotimp au avut un impact negativ asupra culturilor de cereale şi oleaginoase însămânţate în toamna anului 2019, astfel că în unele zone ale ţării grâul tinde să se usuce. Rapiţa are, de...

Pentru următorul trimestru, Apple se aşteaptă la venituri cuprinse între 63 şi 67 miliarde de dolari. Numărul dispozitivelor Apple active a crescut în Q1 2020 la 1,5 miliarde, cu 100.000 mai multe decât în urmă cu an. În acelaşi timp, 80% dintre device-urile vândute în ultimii trei ani folosesc cea mai recentă versiune de iOS.

Apple a avut venituri de 91.8 miliarde dolari în 2019. Ca în fiecare an, Apple a avut un sezon al sărbătorilor de iarnă excelent, reuşind să-şi crească veniturile cu 9% faţă de anul anterior.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)