Raed Arafat pare a fi de departe cel mai abil politician din România, după Traian Băsescu, căruia, însă a reușit să-i dărâme totuși un guvern. Indiferent de partidele care s-au perindat pe la putere, el a rezistat eroic în funcția de șef a ceea ce astăzi este Departamentul pentru Situații de Urgență. Deși are ceva scheleți în dulap, mai nimeni nu a îndrăznit să pună pe tapet adevărul și asta pentru că, la nevoie, mulți jurnaliști au primit sprijin de la el.

Raed Arafat este de profesie medic anestezist și a câștigat multă popularitate după ce a fondat SMURD-ul. Deși în cazul Colectiv a greșit mult, acesta nu a putut fi demis din funcție tocmai datorită sprijinului mediatic pe care-l are.

Odată învestit Guvernul Orban, a încercat intens înlocuirea lui cu un alt doctor popular, medicul erou din Apuseni, chirurgul Radu Zamfir. Doar că nu a avut sorți de izbândă. Mai mult, pas cu pas, Raed Arafat s-a apropiat de Ludovic Orban pe care l-a manipulat după bunul plac, conform mai multor liberali din anturajul premierului.

Încă de la bun început, Raed Arafat a dorit să scape de Victor Costache, din funcția de ministru al Sănătății. De ce? Opinii diferite, dar mai ales achizițiile. De altfel, Capital a publicat contractul de 12 milioane de euro pe care ONAC l-a atribuit unei firme de distribuire cafea și tutun, în spatele căruia se află masonul Cătălin Hideg. Măștile chirugicale au fost achiziționate la preț mai mult decât dublu și se pare că recomandarea a venit chiar din partea lui Raed Arafat. Acesta nu a dorit să infirme informația publicată de Capital.

Despre Cătălin Hideg se spune și că ar fi un sponsor al PNL, iar secretarul general al Guvernului, un apropiat al lui Ludovic Orban, Antonel Tănase a fost implicat în una din firmele masonului, fapt recunoscut chiar de acesta într-un interviu telefonic cu Alexandru Căutiș.

De ce s-a enervat atât de tare Ludovic Orban încât să-i ceară demisia lui Costache? Încă de ieri Capital a scris că Raed Arafat voia să transforme Romexpo în spital (ca de război) pentru bolnavii COVID. Victor Costache nu a fost de acord, iar cei doi s-au certat, au spus mai multe surse pentru Capital.

Aceeși informație publicată ieri de Capital a fost astăzi reluată și de Cătălin Tolontan în Libertatea, care mai adaugă următoarele: „Cum secretarul de stat Nelu Tătaru, omul care menținea echilibrul în discuțiile mai aprinse, era în Moldova, ca să încerce să rezolve criza de la Suceava, Costache a rămas singur pe poziția sa. “Premierul Orban a interpretat reacția ministrului drept un conservatorism și s-a enervat”. În aceeași seară, după întâlnire, i-a cerut demisia lui Costache. Care și-a dat-o”.

Însă este foarte posibil ca demsia să vină fix în urma scandalului măștilor, în valoare de 12 milioane de euro, despre care nu suntem convinși că Ludovic Orban nu a știut. Rămâne să ne lămurească. Iar dacă nu a știut premierul, este greu de crezut că nu a știut mâna lui dreaptă, Antonel Tănese. De acest contract este legat și Raed Arafat. Așdar iată trioul.

Victor Costache nu a dorit să-și asume un contract de acest tip, criminal pentru medicii lăsați fără echipamente în întreaga țară, așa că iată cum Raed Arafat a găsit o zonă sensibilă cu care l-a îngenunchiat și pe Ludovic Orban. Costache a solicitat ca achizițiile să se facă prin UNIFARM. Jurnaliștii de la Recorder au mers și ei pe urmele măștilor de 12 milioane de euro și au descoperit că administratora firmei era bucătăreasca lui Cătălin Hideg, iar sediul era casa acesteia dintr-un sat din județul Giurgiu. Mai mult, cei de la Recorder spun că măștile cumpărate prin ONAC la 26-28 lei fuseseră luate cu 8 lei prin UNIFARM.

Așadar după ce l-a pus la zid și pe Traian Băsescu în trecut, iată că acum fondatorul SMURD reușește încă o lovitură: l-a îngenunchiat pe premierul Ludovic Orban și l-a demis pe Victor Costache. Oare președintele Klaus Iohannis ce spune?

Fostul ministru al Sănătății nu a dorit să comenteze informațiile, însă a acordat un interviu pentru Adevărul în care spune:

„Ştiţi foarte bine că miniştrii rareori demisionează şi ştiţi că sunt un luptător, un medic care a depus un jurământ. Niciodată nu am abandonat şi nu abandonez. Demisiile, nu vreau să intru în detaliu, demisiile miniştrilor sunt într-un anumit fel, o anumită procedură să spunem. Vreau să vă spun că am rămas în linia întâi. Voi ajuta echipa ministerului Sănătăţii deoarece suntem în plină criză. Voi rămâne lângă ei cât de mult vor dori cei care conduc în momentul de faţă ministerul Sănătăţii. Am reuşit săptămânile acestea să elaborăm un proiect complex, un plan foarte organizat şi foarte bine structurat de reacţii a spitalelor împotriva acestui flagel. Un centru de comandă care poate pentru prima oară în istoria ministerului Sănătăţii să gereze resursele şi logistica şi de asemeni rămân în prima linie şi alături de pacienţii mei. Deci voi rămâne în prima linie.”

