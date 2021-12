Armata Germaniei a onorat-o pe Angela Merkel cu un imn religios - VIDEO

Armata Germaniei a onorat-o joi pe cancelarul în exerciţiu Angela Merkel cu cea mai înaltă ceremonie pentru un civil, cântând un mix eclectic de muzică, la alegerea ei, care a intrigat naţiunea, relatează news.ro.









În cadrul ceremoniei ”Großer Zapfenstreich”, restrânsă din cauza restricţiilor legate de Covid-19, corpul de muzică al personalului Bundeswehr a cântat un imn religios, un cântec din anii 1960 care include cuvintele ”Nu pot să accept, nu pot să mă descurc, încă vreau să câştig”, şi un hit punk rock din anii 1970.

Imnul ”Sfinte Dumnezeule, lăudăm numele tău” este o recunoaştere a educaţiei protestante a lui Merkel, cântecul din anii ’60 ”Red roses are to rain for me” reflectă poate ambiţia ei de tinereţe, în timp ce hit-ul rock ” You Forgot The Colour Film”, a fost interpretat pentru prima dată de artista punk est-germană Nina Hagen.