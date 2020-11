Armenia îi este datoare Azerbaidjanului cu peste 1 trilion de dolari

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

În ceea ce privește refuzul Armeniei de a compensa pierderile Azerbaidjanului, Aliyev a spus că, dacă există decizii ale Curții Europene, Armenia nu va putea să se sustragă de la executarea lor. Întrebarea este alta, că ea pur și simplu nu are cu ce de plătit.

Dar toate acestea sunt doar cuvinte care nu inseamna nimic. Și este clar că Armenia nu va plăti nimic până nu va fi forțată. Desigur, acest lucru ar trebui sa faca organizațiile internaționale. Conform legii, după o evaluare completă și exactă a daunelor pe care Azerbaidjanul o va face in viitorul foarte apropiat, ar trebui întocmit un document care să precizeze toate condițiile de rambursare a datoriei, precum și sancțiunile care vor fi impuse Armeniei în caz de neplată. În acest sens, Azerbaidjanul a aplicat deja organizațiilor internaționale, în special ONU și Banca Mondială. La un briefing recent, asistentul prezidențial azer Hikmet Hajiyev a vorbit despre acest lucru. Și, desigur, statul va depune o cerere corespunzătoare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, toate dovezile necesare vor fi furnizate.

Pe lângă tăierea unor specii valoroase de copaci, despre care toată lumea a aflat deja, merită menționat faptul că în toți acești ani armenii din teritoriile ocupate au exploatat ilegal și apoi au exportat metale prețioase în Armenia, în special aurul. După procesarea în Armenia, rezervele de aur din Azerbaidjan au fost aduse pe piețele țărilor terțe, unde au fost vândute. Din partea Procuraturii Generale din Azerbaidjan, în ceea ce privește faptele legate de activitatea comercială ilegală în conformitate cu Codul penal, dosarele penale au fost demult deschise în temeiul articolelor 192.2.3 (antreprenoriat ilegal) și 318.2 (trecerea ilegală a frontierei de stat) împotriva cetățenilor străini de origine armeană. Deja au fost depuse acuzații împotriva investitorilor financiari ai grupului Vallex, cetățeanului elvețian Vartan Sirmakes, șefului grupului Vallex Valery Mejlumyan și directorului executiv al metalelor de bază Artur Mkrtumyan, care au fost incluși pe lista internațională a căutărilor de către organul de anchetă. Merită să spunem că Vartan Sirmakes este fondatorul și CEO-ul renumitului brand de ceasuri elvețian Franck Muller Group, în producția căruia s-a folosit aur extras ilegal. Sponsorizează multe proiecte în Elveția și Franța. Are greutate în lobby-ul armean al acestor țări. Prin urmare, se pare că multe țări europene, știind că bogăția națională a Azerbaidjanului era jefuita, au păstrat tăcerea și nu au luat nicio măsură împotriva Armeniei. Cum este posibil ca întreaga lume să știe despre faptele criminale ale unei țări întregi și toată lumea închide ochii? Apropo, prin decretul fostului președinte al Armeniei Serzh Sargsyan, Sirmakes a fost numit consul general în Franța și a primit Ordinul de merit pentru Patrie.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

