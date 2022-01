Astăzi este Anul Nou pe stil vechi. Ce istorie are această sărbătoare

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Prețurile la apartamente în Chișinău au crescut în medie cu 20% în ultimul un an și jumătate. În special, apartamentele în varianta albă din blocurile noi sunt cele care dictează tendințele pe piața imobiliară, susține Victor Cernomorcenco, un specialist...

Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor (ANSA) are un nou director general adjunct începând cu 13 ianuarie, curent. Este vorba de Afanasi Tarlev, care a fost numit în această funcție în ședința Guvernului de miercuri, scrie zdg.md.

Creștinii ortodocși sărbătoresc azi, 14 ianuarie, Sfântul Vasile cel Mare. Curioși să vedem câți moldoveni poartă prenumele Vasile sau derivate ale acestuia, am aflat și despre cazuri unice.

Singura sărbătoare pe stil nou care respectă vechiul calendar iulian este Paștele, însă deși are ca punct de reper data din calendarul iulian, aceasta se stabilește în funcție de calendarul nou.

Pe 14 ianuarie, copiii merg cu Semănatul sau Sorcova, aruncând cu boabe de grâu, grăunțe de porumb, ovăz pentru a binecuvânta mai multe gospodării și familii. Semințele care cad în ogradă sau locuință simbolizează credința într-un an mai prosper și o roadă bogată.

Sărbătoarea de Sfântul Vasile este celebrată de către creștinii ortodocși și spune cum va fi întregul an. Se consideră că așa cum este musafirul (semănătorul) din această zi, bogat sau sărac, așa va fi omul tot anul.

Calendarul Gregorian, însă, a rezultat în urma unei reforme adoptate în 1582 de către Papa Gregorian al XIII-lea. Astfel s-a decis suprimarea a zece zile din calendar. Astfel, Calendarul Iulian a fost îndreptat în cadrul Consfătuirii interortodoxe de la Constantinopol, din anul 1923. Acesta a devenit mai corect decât cel Gregorian, întrucât se adopta sistemul anilor bisecți, cu o zi în plus adăugată din patru în patru ani. Acest nou calendar a fost numit neo-iulian sau constantinopolitan. Nu toate bisericile au adoptat acest nou calendar. Cele care au rămas cu acel calendar iulian neîndreptat sunt Patriarhia Ierusalimului, Biserica Rusă, Biserica Sârbă, mănăstirile din muntele Athos.

De menționat este faptul că înainte de Hristos existau două moduri de calculare a timpului. Unul se referea la metoda egiptenilor, altul al romanilor. Totuși exista mereu o diferență de 10 zile între cele două. Dar așa cum am remarcat mai sus, în timpul împăratului roman Iulius Cezar, a fost adoptat un sistem numit Calendarul Iulian. Ulterior, acesta a fost folosit de întreaga creștinătate, timp de 15 secole.

În fiecare an, pe data de 14 ianuarie, conform calendarului iulian, creștinii ortodocși sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi sau sărbătoarea Sfântului Vasile.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

