Aterizare de urgenţă în Rusia, după ce o pasageră beată a ameninţat că se aruncă în aer / În avion erau aproape 200 de oameni

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

La o zi după ce s-a anunţat că procurorul general al Bulgariei, Ivan Geshev, a cerut Curții Constituționale o interpretare cu privire la dacă și în ce circumstanțe poate fi cercetat preşedintele ţării, indiferent de imunitatea pe care o are, procuratura a anunțat că există...

După ce economia Chinei a suferit semnificativ anul trecut din cauza războiului comercial împus de Donald Trump, epidemia de coronavirus din acest an este ultimul lucru de care avea nevoie a doua putere economică a lumii.

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca...

Locul 10 din 28 și plasarea cu o treime peste media UE sunt onorabile, deși am coborât marginal sub ținta stabilită la nivel național pentru anul 2020, ce fusese depășită în anii anteriori (-0,1 puncte procentuale).

Potrivit unei surse sub rezerva anonimatului, citată de TASS, femeia a fost reţinută şi asupra ei nu a fost găsit niciun dispozitiv exploziv. Cele 195 de persoane aflate la bord au părăsit aeronava. O anchetă a fost deschisă cu privire la incident, a adăugat sursa citată.

Un purtător de cuvânt al companiei S7 Airlines, citat de agenţia RIA Novosti, a declarat că, în timpul zborului Simferopol-Moscova, unul dintre pasageri s-a ridicat de pe locul său şi a anunţat că are asupra sa un dispozitiv exploziv.

Un avion de pasageri cu aproximativ 200 de persoane la bord aparţinând companiei aeriene ruse S7 Airlines a aterizat de urgenţă după ce o pasageră, care părea să fie băută, a ameninţat că are asupra ei un dispozitiv exploziv pe care îl va detona, au anunţat agenţiile de presă ruse, scrie Agerpres.

