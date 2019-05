Au început filmările pentru primul spinoff al serialului ''Game of Thrones''

Au început filmările pentru primul serial bazat pe acţiunea din "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", realizatorii folosind ca titlu provizoriu formula "Bloodmoon", relatează contactmusic.net. Producţia - care o are în distribuţie pe actriţa britanică Naomi Watts - este gândită ca un prequel pentru "Urzeala Tronurilor". Acţiunea sa va avea loc cu cinci milenii înainte de evenimentele din serial şi va urmări povestea Copiilor Pădurii, primii locuitori ai ţinutului Westeros, potrivit Mediafax.

"Fanii «Game of Thrones» vor fi încântaţi să afle că s-a început munca la prequel", afirmă surse apropiate producţiei. "Cei care sunt pe platourile de filmare din Belfast se referă la serial sub titulatura «Bloodmoon». Producătorii au pus la un loc o distribuţie plină de staruri, iar proiectul va reprezenta o vizionare obligatorie pentru toţi cei care apreciază «Urzeala Tronurilor»", au continuat aceştia.

Serialul va dezvălui originea Umblătorilor Albi (White Walkers), dar şi alte secrete din istoria tărâmului Westeros. Scenariul este semnat de Jane Goldman, care va fi şi producător al seriei.

Postul de televiziune HBO a avut în faza de dezvoltare cinci seriale care să continue "Game of Thrones/Urzeala Tronurilor" . George R.R. Martin, autorul seriei de romane pe care a fost bazată producţia, a menţionat, la începutul lunii, că încă se lucrează la trei dintre proiecte. Primul dintre acestea, adică "Bloodmoon", urmează să fie filmat până la sfârşitul acestui an, iar celelalte două sunt în faza finală de scriere a scenariului.

Apariţia lui Naomi Watts a fost confirmată anul trecut. Deşi nu există multe detalii despre personajul ei, surse apropiate producţiei afirmă că ea va interpreta "o personalitate seducătoare, care ascunde un secret întunecat".

Ultimul episod al serialului "Game of Thrones" va fi difuzat pe 19 mai.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".