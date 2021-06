AUR a învins la Tighina!

Candidații AUR nu au intrat în Tighina, după o zi și o noapte de așteptare au făcut cale întoarsă, însă AUR a obținut o mare victorie, o victorie de moral. AUR a demonstrat că face mai mult decât 30 de ani de guverne trădătoare și lașe.



1. AUR i-a pus la lucru pe securiștii separatiști și pe militarii ruși, umblau ca fripți, nu au fost demult atât de solicitați. AUR le-a filmat fețele la toți omuleții verzi ai Rusiei, așa că SIS în loc să-i fileze, ar trebui să le mulțumească. Știu că acolo sunt și patrioți. În mod normal, toți care au fost acolo în uniforme kaki fără semne distinctive trebuie interziși pe teritoriul controlat de Chișinău.

2. AUR a demonstrat că regimul separatist pro-rus și armata rusească sunt mână în mână. La Tiraspol este la putere un regim antidemocratic, ba mai mult, șovin și terorist, deprins să bată cu pumnul în masă, un regim care nu acceptă și nu respectă protestul, opoziția, opinia, argumentul, demnitatea umană. Toate acestea se pedepsesc crunt. Nimeni nu mișcă! Ca la armată! Metoda Putin - cei care gândesc altfel, în dubiță și la reeducare. Colaborarea cu un asemenea regim este o crimă.

3. AUR a demonstrat ipocrizia, frica, trădarea, lipsa de viziune a celor care ne conduc. Acolo a fost să-i apere doar Veaceslav Ursu, reprezentantul avocatului poporului la Varnița, l-am zărit și pe adjunctul comisarului de la Varnița, Vladimir Angheluș, după vreo 10 ore au apărut și cei de la Comisia Unificată de Control care administrează zona de securitate.

Spînu de la PAS a trecut? A trecut. Evtodiev de la socialiști la fel a trecut. Ambii sunt candidați. Unul a zis că merge la un meci fantomă. Altul a făcut întâlniri electorale, a mers la hramuri alături de adminsitrația separatistă. AUR nu a trecut.

Vă dați seama că CEC a vrut să deschidă la Tighina două secții de votare?! Două secții de votare, acolo unde nu poate ajunge un concurent electoral? Am fost încercați de minte. Unde au fost instituțiile noastre, acei care împărțeau vaccinuri și făceau gesturi umanitare? Doamna Olga de la reintegrare nici nu s-a mișcat, pentru că ei nu i s-a tăiat încă cordonul ombelical care o leagă cu Moscova. E clar. OSCE care sunt și observatori la alegeri, CEC - nimic! Maia Sandu - nimic, nici măcar o postare pe facebook. De la restul nici nu ai ce să ceri. Toți se fac că fac, tolerând regimul terorist și banditesc de la Tiraspol. Orice zi în plus dăruită lui Krasnoselski și gașca sa este o crimă pentru care trebuie să răspundă decidenții de la Chișinău. Așa, cu pași mici, va fi pusă federalizarea pe masă și va fi acceptată. AUR a demonstrat că fără demilitarizarea regiuniii transnistrene nu pot exista alegeri libere.

4. AUR a demonstrat că acordul înjositor din 1992 a fost urmat de o politică de expansiune a Rusiei și a separatiștilor care au capturat orașul Tighina, oraș care ar trebui să fie neutru. Da, NEUTRU! Dar, nu este. Începând cu anii 2000, polițiștii moldoveni au fost împinși în afara orașului. Tighina e controlată total de separatiști și Rusia. Prin zona neutră - se plimbă milițieni, securiști, paramilitari separatiști și controlează cine intră și cine nu intră în Tighina. Zona de securitate în general trebuie să fie demilitarizată, pentru că a fost inventată drept un instrument care să asigure pacea.

Exact sub pretextul păcii, moldovenii s-au retras din Tighina pe care o controlau în 1992. În acel moment, sub controlul Chișinăului nu erau doar cetatea și podul spre Tiraspol. Trădarea a început atunci - ai noștri s-au retras, au venit pacificatorii ruși care ar fi trebuit să asigure pacea și să fie neutri. Sub ochii guvernelor de la Chișinău s-a produs capturarea orașului sub protecția armatei ruse. Încetul cu încetul, cu pași mici. Acest lucru a fost tolerat și este tolerat de toți politicienii care se vor mari la Chișinău. Formatul 5 plus 2 e o vrăjeală, cu OSCE, Rusia și Tiraspol, pur și simplu nu poți negocia, pentru că ei joacă în aceeași echipă.

AUR a învins la Tighina prin atitudine. A schimbat diamtral abordarea și a doborît într-o singură noapte toți pașii înapoi făcuți de Snegur, Lucinschi, Voronin, Filat și ucenicii lor de azi.

Dor doar renunțările la vis!