Automobile Dacia: În următorii trei ani vom investi încă 800 mil. euro în România

Industria auto reprezintă una dintre cele mai importante forţe economice a României, cu o contribuţie de 14% în PIB şi de 26% în exporturi, a afirmat, într-o conferinţă de specialitate, Christophe Dridi, director general Automobile Dacia şi Groupe Renault România.

"Industria auto în România reprezintă 14% din PIB şi contribuie cu 26% la exporturi. E cea mai mare industrie a României, una dintre principalele forţe economice ale ţării. Trebuie să o considerăm o pepită, să o menţinem şi să o dezvoltăm. În acest an sărbătorim 20 de ani de la privatizarea Dacia şi suntem foarte bucuroşi pentru asta. Am investit 3 miliarde de euro, în cei 20 de ani de activitate. În următorii trei ani vom investi cam 800 de milioane de euro în România. Astăzi, Dacia are primul SUV vândut la persoanele fizice în Europa. De asemenea, Sandero se află pe primele locuri în clasamentele de profil din Europa la vânzările către persoane fizice. Acestea sunt nişte fapte de care suntem foarte mândri. Chiar şi Sanctitatea Sa Papa a mers cu un Papamobil Duster, aşa că suntem mândri şi de acest lucru", a menţionat Dridi, citat de Agerpres.

În acelaşi timp, oficialul francez a menţionat faptul că producătorul auto are nevoie atât de furnizori mondiali, cât şi de cei locali pentru a-şi promova şi vinde produsele.

"Avem deopotrivă furnizori mondiali care au venit lângă noi. Avem nevoie de ei, de experienţa lor, de cunoştinţele lor şi de volume de producţie pe care noi le putem asigura. De asemenea, avem nevoie de furnizori locali, pentru că trebuie să fim competitivi, agili. Dacia este parte a Grupului Renault de 20 de ani, iar anul trecut am sărbătorit 50 de ani de la prima Dacie. În plus, acum suntem mândri că stopurile de la Duster sunt făcute la Elba, iar în faza a doua a Duster, farurile vin de la Valeo din Timişoara. Fie că vorbim despre furnizori mondiali sau locali, vreau să vă spun că aceştia au nişte standarde ridicate", a adăugat şeful Dacia şi al Grupului Renault.

Camera Franceză de Comerţ şi Industrie din România (CCIFER) şi comitetul român al Consilierilor de Comerţ Exterior ai Franţei (CCEF) organizează, miercuri, Forumul economic franco-român, sub titulatura 'Poveştile care schimbă jocul'.

În cadrul evenimentului de la Bucureşti se reunesc, pentru o zi, lideri români şi francezi din domenii economice-cheie, care vor confrunta stereotipurile interculturale prin retrospectiva ultimilor 30 de ani de cooperare franco-română şi perspectiva economiei viitorului bazată pe inovaţie, tehnologie şi cooperare transfrontalieră.

Vânzările Dacia în Europa au crescut semnificativ



Vânzările de autoturisme Dacia au înregistrat în mai un avans de 7,8% în Europa, iar cota de piaţă a producătorului de automobile a urcat la 4%, de la 3,7% în perioada similară din 2018, conform statisticilor Asociaţiei Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Datele statistice sunt valabile pentru ţările Uniunii Europene şi cele ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.

Numărul înmatriculărilor de autoturisme Dacia în Europa s-a cifrat luna trecută la 58.205 de unităţi, în creştere faţă de mai 2018 (54.000 vehicule).

Grupul francez PSA şi compania germană BMW au raportat în mai o creştere a vânzărilor de 4,1% şi, respectiv, 8%, în timp ce livrările grupului francez Renault şi ale companiei germane Daimler au scăzut cu 4% şi, respectiv, 0,2%. Şi alţi producători auto importanţi au înregistrat scăderi, de la minus 17,9% în cazul Nissan, la minus 4,5% la Ford şi minus 1,9% la grupul Volkswagen.

În primele cinci luni din acest an, livrările de autoturisme Dacia au înregistrat o creştere de 11,7% în Europa, iar cota de piaţă a producătorului de automobile a urcat la 3,7%, de la 3,2% în perioada similară din 2018. Înmatriculările de autoturisme Dacia în Europa s-au cifrat la 256.806 de unităţi, în creştere faţă de perioada ianuarie - mai 2018 (229.863 vehicule).

Grupurile Renault şi Daimler au raportat în primele cinci luni din acest an o scădere a vânzărilor de 0,4%, şi, respectiv, 0,01%, în timp ce PSA şi BMW au raportat o creştere a vânzărilor de 0,4% şi, respectiv, 1,1%. Şi alţi producători auto importanţi au înregistrat scăderi, de la minus 23,7% la Nissan la minus 8,3% la Ford şi minus 2,8% la grupul Volkswagen.

Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.